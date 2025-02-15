我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院更新美台關係現況 刪「不支持台獨」

美俄烏問題特使：歐洲不會參與烏克蘭和平協議談判

續開降壓藥視頻會診20分鐘 病人收到帳單1085美元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉利塔女子貝爾格（Count Baerg）僅僅找醫生續開降壓藥，就被要求付1000多美元。（KTLA5電視台）
聖塔克拉利塔女子貝爾格（Count Baerg）僅僅找醫生續開降壓藥，就被要求付1000多美元。（KTLA5電視台）

聖塔克拉利塔（Santa Clarita）一名女子近日找醫生續開降壓藥，結果帳單寄來令她大吃一驚，竟要花費1085美元，保險只付300美元。

根據KTLA5電視台的報導，聖塔克拉利塔女子貝爾格（Count Baerg）找醫生續開降壓藥，要花費1000多美元，讓她十分惱怒。她在採訪時說，「這是經濟上的強姦。」她說，「我就是這麼告訴他們的。我說，『你們在對我進行經濟上的強姦。這絕對不能接受。』然而沒有人拿我的話當回事。」貝爾格說，「我絲毫沒感覺是個病人，我感覺是棵搖錢樹。」

自美國聯合健保執行長在紐約被殺害後，掀起有關美國健保系統不公正的討論，不少民眾表達對健保體系的不滿。在美國，高昂的醫療帳單是導致個人破產的最大原因。

貝爾格服用降壓藥已經很多年，但是她的醫生從聖塔克拉利塔的Providence Medical Institute搬到了洛杉磯加大（UCLA）醫療機構。貝爾格聯繫該機構，與她的醫生進行了約20分鐘的視頻會診。貝爾格表示，那次會診沒有做任何檢測、檢查或治療，僅僅是線上通話。

一周後，洛杉磯加大醫療機構的帳單寄來了，顯示共1085美元的費用。貝爾格的保險公司Aetna報銷其中的300美元，貝爾格需要繳納剩下的約800美元。貝爾格說，「我笑了，我以為是個玩笑。」儘管貝爾格多次申訴帳單，但洛杉磯加大醫療機構沒有做出任何讓步。

洛杉磯加大醫療機構的發言人拒絕討論貝爾格的案子，他表示帳單是根據保險公司的計畫開具的。這名發言人表示，「我們知道健康保險、帳單和費用很複雜。我們鼓勵病人聯繫洛杉磯加大醫療機構問詢。」

病人權益倡導者Lisa Berry Blackstock說，「這是不道德的，但又不幸地是合法的。」

民眾若遇到類似情形，可以詢問健保公司是否有病人權益提倡者可以幫忙，或在National Association Advocacy以及Patient Advocate Foundation獨立的權益倡導機構尋求幫助。

貝爾格目前仍未支付帳單。但為了避免帳單最終交給債務收集人從而影響其信用分數，她似乎沒有別的選擇。她說，「這完全是不合法的牟利，我感覺我們已經厭倦了這所有額外的費用。」

洛杉磯加大 健保 保險

上一則

UCLA中國留學生 校園春晚趣味橫生

下一則

建築防火成本增3% 保險費大降 加州天堂鎮經驗認可

延伸閱讀

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
State Farm野火後申請漲保費 加州保險廳長打回票

State Farm野火後申請漲保費 加州保險廳長打回票
反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮
浴火重生的洛杉磯

浴火重生的洛杉磯
洛杉磯消防員駕車遭泥石流沖入海 驚險逃生

洛杉磯消防員駕車遭泥石流沖入海 驚險逃生
蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日

蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」

範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默
中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心