續開降壓藥視頻會診20分鐘 病人收到帳單1085美元

聖塔克拉利塔女子貝爾格（Count Baerg）僅僅找醫生續開降壓藥，就被要求付1000多美元。（KTLA5電視台）

聖塔克拉利塔（Santa Clarita）一名女子近日找醫生續開降壓藥，結果帳單寄來令她大吃一驚，竟要花費1085美元，保險 只付300美元。

根據KTLA5電視台的報導，聖塔克拉利塔女子貝爾格（Count Baerg）找醫生續開降壓藥，要花費1000多美元，讓她十分惱怒。她在採訪時說，「這是經濟上的強姦。」她說，「我就是這麼告訴他們的。我說，『你們在對我進行經濟上的強姦。這絕對不能接受。』然而沒有人拿我的話當回事。」貝爾格說，「我絲毫沒感覺是個病人，我感覺是棵搖錢樹。」

自美國聯合健保 執行長在紐約被殺害後，掀起有關美國健保系統不公正的討論，不少民眾表達對健保體系的不滿。在美國，高昂的醫療帳單是導致個人破產的最大原因。

貝爾格服用降壓藥已經很多年，但是她的醫生從聖塔克拉利塔的Providence Medical Institute搬到了洛杉磯加大 （UCLA）醫療機構。貝爾格聯繫該機構，與她的醫生進行了約20分鐘的視頻會診。貝爾格表示，那次會診沒有做任何檢測、檢查或治療，僅僅是線上通話。

一周後，洛杉磯加大醫療機構的帳單寄來了，顯示共1085美元的費用。貝爾格的保險公司Aetna報銷其中的300美元，貝爾格需要繳納剩下的約800美元。貝爾格說，「我笑了，我以為是個玩笑。」儘管貝爾格多次申訴帳單，但洛杉磯加大醫療機構沒有做出任何讓步。

洛杉磯加大醫療機構的發言人拒絕討論貝爾格的案子，他表示帳單是根據保險公司的計畫開具的。這名發言人表示，「我們知道健康保險、帳單和費用很複雜。我們鼓勵病人聯繫洛杉磯加大醫療機構問詢。」

病人權益倡導者Lisa Berry Blackstock說，「這是不道德的，但又不幸地是合法的。」

民眾若遇到類似情形，可以詢問健保公司是否有病人權益提倡者可以幫忙，或在National Association Advocacy以及Patient Advocate Foundation獨立的權益倡導機構尋求幫助。

貝爾格目前仍未支付帳單。但為了避免帳單最終交給債務收集人從而影響其信用分數，她似乎沒有別的選擇。她說，「這完全是不合法的牟利，我感覺我們已經厭倦了這所有額外的費用。」