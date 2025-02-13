洛城移民抗議暴力流血 14歲少年持刀傷人被捕

一名14歲少年涉嫌在上周的一場移民抗議活動中刺傷另一名17歲少年，被以涉嫌謀殺未遂罪名拘留。（案發監控）

洛杉磯 市警察局（LAPD）13日逮捕了一名14歲少年，他涉嫌在上周的一場移民 抗議活動中刺傷另一名17歲少年，並被以涉嫌謀殺未遂罪名拘留。受害者目前情況危急。目擊者表示，嫌犯並非抗議活動的一員，而是在現場挑釁人群。

視頻來源：ABC 7、FOX 11，洛杉磯採訪中心後製

上周，當地學生發起連續一周的示威遊行，以抗議美國海關暨移民執法局（ICE ）及川普政府的移民政策。儘管大部分抗議活動和平進行，但上周五的遊行最終演變為暴力事件。刺傷事件發生在當天下午1點30分左右，地點位於洛杉磯市政廳附近。

急救人員將受害者送往醫院，據悉其情況危急。從現場拍攝的影片可見，一名身穿黑色連帽衫的人，揮刀攻擊受害者。

目擊者Esteban Perez表示，嫌犯並非抗議活動的參與者，而是在現場挑釁人群。他說，「他一直在煽動群眾，看到這種暴力場面發生，真的令人心痛。」他補充說，該名嫌犯在現場大喊煽動性言論，隨後與17歲受害者發生衝突，並最終持刀攻擊對方。