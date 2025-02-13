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洛城移民抗議暴力流血 14歲少年持刀傷人被捕

洛杉磯訊
一名14歲少年涉嫌在上周的一場移民抗議活動中刺傷另一名17歲少年，被以涉嫌謀殺未遂罪名拘留。（案發監控）
一名14歲少年涉嫌在上周的一場移民抗議活動中刺傷另一名17歲少年，被以涉嫌謀殺未遂罪名拘留。（案發監控）

洛杉磯市警察局（LAPD）13日逮捕了一名14歲少年，他涉嫌在上周的一場移民抗議活動中刺傷另一名17歲少年，並被以涉嫌謀殺未遂罪名拘留。受害者目前情況危急。目擊者表示，嫌犯並非抗議活動的一員，而是在現場挑釁人群。

視頻來源：ABC 7、FOX 11，洛杉磯採訪中心後製

上周，當地學生發起連續一周的示威遊行，以抗議美國海關暨移民執法局（ICE）及川普政府的移民政策。儘管大部分抗議活動和平進行，但上周五的遊行最終演變為暴力事件。刺傷事件發生在當天下午1點30分左右，地點位於洛杉磯市政廳附近。

急救人員將受害者送往醫院，據悉其情況危急。從現場拍攝的影片可見，一名身穿黑色連帽衫的人，揮刀攻擊受害者。

目擊者Esteban Perez表示，嫌犯並非抗議活動的參與者，而是在現場挑釁人群。他說，「他一直在煽動群眾，看到這種暴力場面發生，真的令人心痛。」他補充說，該名嫌犯在現場大喊煽動性言論，隨後與17歲受害者發生衝突，並最終持刀攻擊對方。

這場示威遊行是洛杉磯連續第六天針對ICE的抗議活動。在此前的示威行動中，南加各地的抗議者曾占領101號高速公路，並在奧克斯納市（Oxnard）焚燒美國國旗。

一名14歲少年涉嫌在上周的一場移民抗議活動中刺傷另一名17歲少年，被以涉嫌謀殺未...
一名14歲少年涉嫌在上周的一場移民抗議活動中刺傷另一名17歲少年，被以涉嫌謀殺未遂罪名拘留。（FOX電視台）

洛杉磯 移民 ICE

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