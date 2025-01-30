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DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

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南加鬧市區隨機持刀劃臉 受害女慘痛 同伴嚇壞

洛杉磯訊
嫌犯持刀從後方鎖定一名女子，並迅速用刀刺向她的頸部和臉部。（洛杉磯市警察局）
嫌犯持刀從後方鎖定一名女子，並迅速用刀刺向她的頸部和臉部。（洛杉磯市警察局）

洛杉磯市警察局（LAPD）正在尋找一名嫌犯，他於1月18日中午在東好萊塢刺傷了一名女子。該事件發生在聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Boulevard）與Edgemont街附近，疑似為無端攻擊。

視頻來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

監控錄像顯示，嫌犯從後方接近三名行走在街上的行人，隨後突然鎖定其中一名女子，並迅速用刀刺向她的頸部和臉部，然後逃離現場。畫面顯示，受害女子捂著頭部顯得痛苦不堪，而同行的兩名友人則驚嚇不已。

救援人員接獲報案後趕到現場，並將受傷女子送往醫院接受治療。

據警方表示，嫌犯最後一次被看到時正沿聖塔蒙尼卡大道向東逃跑，前往Vermont/Santa Monica MTA車站。

據描述，嫌犯是一名30歲左右的西裔男子，身高約5尺6寸，體重約180磅，深色頭髮和棕色眼睛。警方已公布嫌犯的照片，希望公眾能夠提供線索。

如有任何相關信息，請撥打213-484-3631聯繫洛杉磯市警察局警探Javier Avila，亦可撥打1-877-527-3247聯繫洛杉磯市警察局。如需匿名提供線索，可撥打1-800-222-8477聯繫L.A. Regional Crime Stoppers，或訪問lacrimestoppers.org在線提供信息。

洛杉磯 好萊塢 Boulevard

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