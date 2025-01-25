洛杉磯災後準備復課 灰燼有害家長憂心

寶馬山野火後，校園殘留有毒灰燼危害學童健康，家長憂慮復課安全，專家警告毒素可持續數月。（abc7電視台）

寶馬山野火（Palisades fire）重創洛杉磯 沿海區域，Canyon Charter特許小學預定27日復課，但校園內殘留大量有毒灰燼，含有殺蟲劑、石棉、塑膠和鉛等有害物質。專家也提醒，這些毒素可能在環境中持續數月，且易隨聖塔安娜焚風（Santa Ana）擴散，兒童較易受傷害，家長呼籲校方延後復課或另尋校址。

洛杉磯聯合學區強調，已採取全面防護措施，包括檢修通風系統、更換空氣過濾器、於各教室加裝空氣清淨機、校園內外全面消毒清潔，並聘請環境專家監測空氣品質。此外，校園已設環境衛生安全辦公室，並將Canyon Charter畫為「禁飲自來水」區域，飲水機將關閉，改供瓶裝水。然而，部分家長認為校方過於急於復課。

醫學會氣候與健康聯盟（Medical Society Consortium on Climate and Health）執行董事帕特爾（Lisa Patel）博士指出，火災現場的有毒灰燼來自焚燒汽車、電子產品、電池、建材、油漆及家具等物品。由於兒童行為習慣與生理特性，對此類毒素的敏感性較高。她補充，科學界仍在研究大規模城市火災對長期健康的影響，但已有證據顯示某些化學物質與心臟病 、肺部疾病相關，甚至可能導致阿茲海默症。

面對校方復課計畫，家長反應不一。距離伊頓火災區僅2英里的朗費羅小學（Longfellow Elementary）家長雷耶斯（Tania Reyes）表示，即便校方採取防護措施，她仍不願讓孩子返校，「時機尚早」。她目前正考慮轉學或遠距教學。而布萊爾高中（Blair High School）家長艾斯托（Emily Stough）則選擇讓孩子戴口罩返校，但希望校方提供更多環境檢測 數據，涵蓋空氣品質與灰燼檢測細節。「歷來沒遇過這樣的災難」，住家與學校僅相隔半英里的家長費羅尼（Kelli Ferrone）表示。她近日訪校園時，用棉籤擦拭教室窗台與百葉窗，棉籤瞬間染黑，地面上也散落著大量煤灰。費羅尼認為，校方應儘速尋找臨時新校舍，提供面對面教學，這才是家長安心的唯一選擇。

專家提醒，火災毒素可能在環境中持續數月，且易受聖塔安娜焚風強風擴散影響。美國兒科學會研究員夏皮洛（Ilan Shapiro）博士特別提到，塑膠類毒素可長期殘留，「隨著社區復原與清理，灰燼將再次擴散」。同時，專家也提醒，長期停課將影響學童的學業進度與社交發展。帕特爾指出：「無論是野火煙霧或疫情，當孩子無法上課時，對身心健康發展都會造成影響。」