洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金

野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯 致命野火給當地社區帶來很多變化，包括災區附近的一些華人 餐廳，甚至不願接受消費者的現金支付，原因是擔心不法之徒乘火打劫，殃及商家。

亞凱迪亞居民葛先生日前去Arcadia mall(聖塔安尼塔購物中心)就餐，他在一家人氣火爆的華人餐廳點了一碗麵。結帳時葛先生提出現金支付，沒想到被服務生拒絕，葛先生很震驚，他以為商家一直秉持「現金是王」 (Cash is king)的經商之道，拒收信用卡 的比較多，但從未遇見過拒收現金。

這家餐廳當時給出的理由是，因為最近山火爆發，乘火打劫的犯罪分子猖獗，商家擔憂店內存放現金，會引來不法之徒的覬覦，不得已才拒收現金。但葛先生當日沒有隨身攜帶信用卡，也沒有其他電子支付方式，經過雙方溝通商量，同意客人支付現金，但商家不找零，因為店內沒有現金。

葛先生點的這碗麵稅後15美元，他共支付20元。「幸虧那天我有一張20元鈔票，如果只有百元大鈔，不找零就虧大了。」對於這次經歷，葛先生感慨萬千，「從另一個角度來說，可見洛杉磯如今治安惡化的程度，讓商家完全沒有安全感。」記者致電聯繫這家華人餐廳，店家對此事不予置評。

一位不願具名的華人餐廳業主表示，他們平時最喜歡現金支付，甚至願意給支付現金的消費者打折扣，因為可以節約大筆信用卡手續費，年底報稅時也有利可圖。但有一段時間，餐廳附近商家頻發盜竊、搶劫案，這位華人業主也決定拒收現金，並在窗口張貼告示「不收現金」，此舉就是為了告訴不法分子，本店沒有現金。這位業主表示非常理解山火爆發後，亞市華人商家不願收現金的做法，「非常時期，有這樣的擔憂很正常，避免自己成為無辜的受害者。」

史無前例的野火發生後，洛杉磯當地社區頻現搶劫、盜竊、欺詐等犯罪活動，一些不法之徒進入災區掠奪。伊頓野火的一名打劫犯，甚至在火毀房屋中挖走居民的艾美獎獎杯。華人餐廳業主感慨，「亞凱迪亞商家距離伊頓野火較近，擔心殃及池魚被搶劫，也在情理之中。」