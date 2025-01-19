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洛杉磯野火災民 請利用這些資源

洛杉磯訊
加州與聯邦政府合作，增強快速反應能力，滅火救災賑濟災民。（州長辦公室）
加州與聯邦政府合作，增強快速反應能力，滅火救災賑濟災民。（州長辦公室）

自本月7日以來，南加州發生歷年來最大野火，成千上萬家庭與社區遭受重創，部分受災戶可能不知道那裡尋求幫助，以及在山火燃燒期間如何保護自己的健康。在這艱難時刻，南海岸中華文化中心整理出相關實用資訊，供民眾參考與轉發。

美國國家氣象局 1 月 18 日星期六表示，未來一周，飽受野火摧殘的洛杉磯縣及南加州各地的消防員可能再次面臨強勁陣風的「極端」火災天氣條件。由於野火仍在延燒，未見有效控制，居住在南加州民眾，可透過以下資源獲取幫助。

1.請時刻關注天氣預警與警消部門通知，確保即時掌握野火動態和緊急撤離通知。相關訊息請點選加州消防局：https://www.fire.ca.gov/

2.若要完全掌握與這次山火相關災情、傷亡與損失統計、救援、居民與動物收容、停水、停電等各項即時訊息，請上網點選：https://211la.org/LA-Wildfires

3.請預先準備好必要隨身物品，例如身份證件、保險單、藥品、手機充電器、瓶裝水和手電筒等，以便接獲緊急撤離時，可迅速離開。

4.避免戶外活動：山火期間，煙霧彌漫，空氣品質差，應儘量避免外出。若必須要外出，請戴N95口罩。空氣品質可隨時上網查詢：https://www.airnow.gov

5.即時關注山火現況：加州官方有提供野火發生周邊警戒訊息提醒網頁，可以輸入自家地址確認周遭是否有野火發生：https://plan.readyforwildfire.org/en/incidents

6.若要加入所有LA警急通報，可上網註冊：https://emergency.lacity.gov/alerts/notifyla

7.若需要協助，可進入以下網站：

a.美國紅十字會：https://www.redcross.org 1-800-RED-CROSS (1-800-733-2767)

b.庇護所：https://www.lahsa.org/get-help

c.庇護所地圖：https://www.lahsa.org/portal/apps/find-a-shelter/map

https://pubdef.lacounty.gov/wp-content/uploads/2020/03/LADHS_Shelter-Housing-Brochure_121119_FINAL.pdf

d.若有朋友因為洛杉磯野火被疏散或無家可歸，可請他們撥打211。211已經與Airbnb合作，因這場山火，將為受災民眾提供一周的免費Airbnb住宿，但需要上網申請：https://211la.org/

加州 山火 南加

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