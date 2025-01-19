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年節展╱北美最熱鬧春節在南加 華洋粉絲十幾年熱情不減

記者邵敏／蒙特利公園市即時報導
嘉偉大街上人潮湧動、萬人齊聚。（記者邵敏／攝影）
嘉偉大街上人潮湧動、萬人齊聚。（記者邵敏／攝影）

傳統農曆新年將至，「蛇年迎春年節展」19日在南加蒙特利公園市繼續進行，來自各州、各城市的人們齊聚此地，熱熱鬧鬧過大年。不少華洋粉絲表示，「每年都來參加這個活動，而且每天都會來。」

1月19日一早，天氣尚有些陰冷，但擋不住人們參加年節展的熱情。活動舉辦地嘉偉大街(Garvey Ave)附近幾條路早就停滿車，一眼望不到頭。遊客們拖著箱子，舉家掃年貨、逛年節展。

蒙市居民蔡奶奶和近9旬高齡的老先生也在擁擠的人群中，他們表示一年中最熱鬧的就是這幾天。「我們每年參加來了十幾年，昨天逛過了，今天繼續來。」蔡奶奶說，還可以在這里碰到許久未見的老朋友，大家一起買年貨過新年，特別開心。

人們購置年貨，滿載而歸。（記者邵敏／攝影）
人們購置年貨，滿載而歸。（記者邵敏／攝影）

中午11時，主舞台的節目表演隆重登場，音樂、舞蹈、抽獎等豐富活動將年節展推向高潮；沿街200個特色攤位，涵蓋年貨、伴手禮等亞洲各地美食，迪士尼樂園等親子區域孩子樂翻天，嘉偉大街上人潮湧動、萬人齊聚。

亞凱迪亞市居民葛先生第一次在美國過新年，聽說蒙市有華人的春節活動一早趕過來，看到這麼多美食、年貨攤位，他感慨說，「中國現在過年氣氛越來越淡，沒想到在大洋彼岸，農曆春節的氣氛反而更熱烈，這里到處都是中國元素，感覺像回到小時候過年。」

美食誘人，過年氣氛濃烈。（記者邵敏／攝影）
美食誘人，過年氣氛濃烈。（記者邵敏／攝影）

「蛇年迎春年節展」由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市政府及蒙市商業發展委員會共同主辦，歡迎遠近遊客光顧，19日的活動同樣精彩。華洋遊客在這里享受美食，觀看精彩節目，購買年貨，個個滿載而歸。

19日一早，附近幾條路早就停滿車，一眼望不到頭。（記者邵敏／攝影）
19日一早，附近幾條路早就停滿車，一眼望不到頭。（記者邵敏／攝影）
人們購置年貨，滿載而歸。（記者邵敏／攝影）
人們購置年貨，滿載而歸。（記者邵敏／攝影）
「蛇年迎春年節展」19日在南加蒙特利公園市繼續進行。（記者邵敏／攝影）
「蛇年迎春年節展」19日在南加蒙特利公園市繼續進行。（記者邵敏／攝影）
現場張燈結綵，中國元素、年味非常濃（記者邵敏／攝影）
現場張燈結綵，中國元素、年味非常濃（記者邵敏／攝影）
年展華洋齊聚，老外一家在享受美食。（記者邵敏／攝影）
年展華洋齊聚，老外一家在享受美食。（記者邵敏／攝影）
年節展十幾年的老粉絲，年年來，活動兩天每天都來。（記者邵敏／攝影）
年節展十幾年的老粉絲，年年來，活動兩天每天都來。（記者邵敏／攝影）

蒙特利公園市 亞凱迪亞 迪士尼

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