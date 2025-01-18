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年節展╱不同攤位 各有特色

記者張宏/蒙特利公園市即時報導
「大莊家賭場度假村」攤位前聚集人潮。（記者張宏／攝影）
「大莊家賭場度假村」攤位前聚集人潮。（記者張宏／攝影）

「大莊家賭場度假村」(Pechanga Resort Casino)持續贊助世界日報2025迎春年節展，華語專屬客戶服務團隊在「大莊家」喜氣洋溢的展銷攤位上，向民眾拜年及發派小禮。現場掃碼可獲50美元優惠，同時「大莊家」在農曆春節期間推出連串喜慶活動，如新春好運25萬美元獎賞送大禮活動和2月1日舉辦 「醒獅賀新歲匯演」，賭場內三家亞洲美食餐廳Bamboo、Blazing Noodles以及Umi壽司與蠔吧，新春也會推出特色美食。

紐約人壽（New York Life）連續數年贊助世界日報年節展，與華人民眾一起慶賀農曆新年，並特別設置攤位，為年節展遊客提供保險諮詢。民眾可在現場參與抽獎，獲得蛇年燈和水杯等免費禮品。紐約人壽工作人員介紹，他們169年連續向符合資格的保單持有人發紅利，提供的保險產品主要分人壽保險、年金和長期護理保險三類。 其中，最受華人關注的產品，是退休計畫和長期護理保險，許多華人移民都有提前規劃退休生活的意識。同時鼓勵民眾購買定期壽險，作為關鍵時期的臨時保障。紐約人壽保險公司是一家「財富」100強公司，成立於1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。

世紀遊輪作為此次年節展的贊助商之一，其攤位前也是人潮踴躍，事先準備的2000份文宣很快派發一空。他們提供一份雙人長江三峽5星豪華郵輪之旅，作為抽獎獎項，獲獎者可享為期3晚的雙人房郵輪體驗，並包含一日三餐。其代表表示，長江三峽郵輪產品是其經典產品，今年側重多樣化，除經典產品本身外，提供其周邊更豐富的旅遊產品。世紀遊輪業務涵蓋歐洲、亞洲、北美、南美及極地等多個地區，專注高端豪華遊輪及陸地旅遊服務。其金牌線路長江三峽，西起重慶市朝天門，東至湖北省宜昌市，全長630公里。

艾飛力律師事務所(Alexandre Law Firm）是一家傳統的移民律師事務所，在洛杉磯、拉斯維加斯和紐約設有辦公室。該事務所了解移民，可幫助民眾解決政治庇護、U簽證、移民法院和工作簽證及特殊人才簽證等業務。他們今年參加世報年節展，其攤位擺放的轉盤提供各種好禮，如糖果、100美元和200美元不等的折扣券，及30分鐘免費諮詢等，吸引民眾積極參與。

紐約人壽攤位有許多民眾前來咨詢。（記者張宏／攝影）
紐約人壽攤位有許多民眾前來咨詢。（記者張宏／攝影）
艾飛力律師事務所(Alexandre Law Firm）攤位吸引不少民眾。（記者...
艾飛力律師事務所(Alexandre Law Firm）攤位吸引不少民眾。（記者張宏／攝影）
紐約人壽準備精美禮品。（記者張宏／攝影）
紐約人壽準備精美禮品。（記者張宏／攝影）
世紀遊輪攤位前有民眾前來咨詢。（記者張宏／攝影）
世紀遊輪攤位前有民眾前來咨詢。（記者張宏／攝影）

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