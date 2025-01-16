南加83歲老婦兌200元彩券 遭搶劫拖行

一名83歲的老婦在便利商店兌換彩券獎金後，遭到嫌犯搶劫並被拖出車外。（橙縣警察局視頻截圖）

據橙縣 警察局（Orange County Sheriff's Office）表示，一名83歲的老婦在便利商店兌換彩券獎金後，遭到搶劫並被拖出車外，看似被摔倒在地。

視頻來源：橙縣警察局；洛杉磯採訪中心後製

該事件發生在1月15日（周三）上午8點後不久，地點為位於Curry Ford路的Buddy’s Food and Lotto便利商店。受害者當時剛剛兌換了約200美元的彩券獎金。

監控視頻顯示，這名老婦離開商店並朝自己的車輛走去時，一名身穿橘色夾克的男子從另一方向朝店門口走去。當老婦準備開車門時，該男子突然上前，試圖從她身上搶走某樣物品。幾秒鐘後，另一名男子（後被證實為該店經理）從商店走出來，手中拿著某樣物品。他與嫌犯短暫交談後，嫌犯突然從背後野蠻抓住這名老婦，而該名男子則試圖阻止。在接下來的15到20秒內，這名83歲老婦被強行拉出車外並摔倒在地。嫌犯與該男子短暫扭打後，成功掙脫並逃離現場。

警方確認嫌犯為Diego Stalin Tavarez Fleury，並表示他經常在該地區出沒，隨後對其發出了逮捕令，罪名包括搶劫、突襲搶奪（sudden snatching）及對65歲以上人士施暴等。

橙縣警察局後來在社群平台X上宣布，這名嫌犯已被逮捕並關押至橙縣監獄 ，並感謝社區民眾的協助。

根據線上法庭紀錄，與此嫌犯同名的人，曾因重大盜竊、毒品 相關指控以及偷竊摩托車而被定罪。

Buddy’s Food and Lotto便利商店的一名員工Aesun Lee表示，他們過去就曾與這名嫌犯有過矛盾。Lee說，「他每天都待在店門口，每一天都在附近閒逛。」

Lee 稱受害者是該店的一名常客，「她是一位非常和善的老太太，幾乎每天都會來。」