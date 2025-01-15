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野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

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野火後將被問最多：「我房子沒被燒，保費也跟漲？」

編譯陳盈霖／即時報導
隨著洛杉磯地區災難性野火爆發，加州面臨無保險可保之路恐更近一步。（FOX 11電視台畫面）
隨著洛杉磯地區災難性野火爆發，加州面臨無保險可保之路恐更近一步。（FOX 11電視台畫面）

洛杉磯時報報導，洛杉磯地區爆發史上災難性野火，令加州「無險可保」的未來更近一步。這場災難發生前，許多保險公司便宣布撤出加州，部分原因是毀滅性山火風險愈來愈大。幾個月以來，寶馬山花園（Pacific Palisades）許多屋主被保險公司拋棄，只能選擇支付更高額保費，來獲得州政府保險計畫提供最低限度的保障。

柏克萊加大（UC Berkeley）氣候風險倡議（Climate Risk Initiative）主任、前加州保險局局長瓊斯（Dave Jones）直言，洛縣的火災悲劇性提供更多證據，「證明我們正走向一個無法投保的未來，因我們對從化石燃料和其他溫室氣體排放行業轉型的行動還不夠快。」

面對成千上萬受災戶的災後復原之路，儘管加州保險局承諾加速進程，瓊斯建議屋主首先檢查保單，了解全部保障範圍。許多保單包含額外生活費用條款，幫助災民支付旅館、食品、衣物等費用。第二，警惕詐欺者，不良分子可能會出現在災區，提供聽起來像救命草的「交易」。

瓊斯建議房主直接向保險公司提交理賠申請，檢查評估員執照與信用等。另外，地方政府通常會啟動殘骸清理計畫，這比房主自聘廢物運輸公司更安全，若自聘的承包商未能妥善處理廢棄物導致汙染，屋主需承擔責任。

事實上自今年起，加州所有人的保費恐普遍上漲，受災戶和非受災戶皆然，因火災發生前幾天，加州全面實施新法規。新法規定，保險公司可使用所謂災難模型，來確定所保物業面臨的野火和其他氣候相關災害風險。這項變化是鼓勵保險公司在加州簽發更多保單的激勵措施之一，允許保險公司收取比過去更高額保費，山火風險區屋主保費漲幅最大，低風險地區保費也會上揚。

還有一種情況也恐影響加州居民房屋險費用。洛杉磯時報近期報導，加州政府的「公平保險計畫」（FAIR Plan）保單數量，從2020年9月略高於20萬份，增加至去年9月超過45萬份。在此期間，該計畫損失風險暴增至約4580億元，寶馬山花園是加州公平保險計畫保單持有者最集中的地區之一。瓊斯指出，若公平保險計畫耗盡儲備金和再保險來支付屋主提出的巨額索賠，那麼其他人恐分攤這筆費用。

瓊斯希望利用聯邦政府支持鞏固公平保險計畫，設立非營利的聯邦再保險計畫以大幅降低成本，並將這些成本反映

至FAIR計畫保費中。第二，建立州或聯邦補貼計畫，幫助低收入家庭負擔FAIR計畫保費。另外是讓保險公司考慮防火措施的影響。瓊斯說，有些屋主採取一些個人防火措施或參與政府計畫，但保險公司卻不將這些因素納入費率計算中，此情況令人沮喪。

隨著洛杉磯地區災難性野火爆發，加州面臨無保險可保之路恐更近一步。（FOX 11電...
隨著洛杉磯地區災難性野火爆發，加州面臨無保險可保之路恐更近一步。（FOX 11電視台畫面）

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