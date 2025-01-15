南加內陸多起小規模火災 警確定有人縱火

聖伯納汀諾市中心建築物大火。（SB消防局提供）

南加 地區連日受強風影響，部分地區火災風險激增；就在洛杉磯世紀大火威脅逐步緩解時，內陸一些地方發生小規模野火。其中部分野火，經警方查明，是人為縱火 。

國家氣象局表示，河濱和聖伯納汀諾縣山區進入紅旗（red flag）警戒狀態，持續至15日下午6時。根據報告，內陸部分地區風速已達每小時30至40英里。強風、低濕度以及極度乾燥，使內陸部分地區火災風險上升。

河濱市14日午間，在聖塔安那河谷地帶發生植被火災，延燒2.6英畝，消防員已將其撲滅。河濱市消防局負責人Bruce Vanderhorst表示，這是一場蓄意縱火案。

這場名為Scout Fire的火災午間12時首次被報告，地點位Mission Inn街與Indian Hill路交界，靠近遊民 營地。火勢在中強度的聖塔安娜焚風助長下，向東南方擴散，為安全起見，靠近Mt.Rubidoux的居民被疏散，Mission Inn街封閉。

河濱消防局派遣數十消防員前往現場，並出動灑水直升機空中支援。當日午後1時，成功控制火勢；火場一側，還架設水管線。火災在下午5時完全撲滅，此次火災未對住宅構成威脅，也無人員傷亡。

另據消息，14日午間河濱縣海梅特（Hemet）發生「Stone」野火，午後1時成功控制，沒有人員受傷和財產損失。

此外，聖伯納汀諾市13日晚，大火摧毀市中心的一棟建築，並迅速蔓延至附近的連鎖商場，迫使當地居民和商戶緊急撤離。經過兩小時奮力滅火，消防員成功控制火勢。