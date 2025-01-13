洛縣將開放兩個災難資源中心 提供綜合援助服務

洛杉磯縣災害資源中心將於1月14日下午1時至晚8時向公眾開放。（取自洛縣政府Instagram帳號)

洛杉磯縣災害資源中心（Local Assistance & Disaster Resource Centers）將於1月14日下午1時至晚8時向公眾開放。自1月15日起，中心將改為每天上午9時至晚8時提供服務。

根據洛縣 政府官網介紹，災害資源中心為受災的個人、家庭及企業主提供資源，幫助他們獲取因災害或個人財產受損所需的服務與援助。無論損失大小，援助中心都致力於引導居民完成復原過程。中心內的機構將提供以下服務：重建、許可證及房產稅相關資訊、補辦駕照 及其他重要文件、房屋保險相關資訊、社區與社會服務等等。

災害資源中心在洛縣東區和西區各設一地點，受災居民可前往該中心獲取相關援助與資源。西區地點：洛杉磯加大 研究園區西側（UCLA Research Park West）10850 West Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064；東區地點：巴沙迪那社區學院社區教育中心（Pasadena City College Community Education Center）3035 E. Foothill Blvd, Pasadena, CA 91107。