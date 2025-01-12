等不到撤離 截肢老父守腦性麻痺成年兒床邊 共赴黃泉

已截肢的米切爾命喪腦性麻痺成年兒子的床邊。（NBC／受害者家人提供）

CNN報導，洛杉磯 地區野火持續焚燒，至12日止已造成16人死亡，包括一名守在兒子病床旁的父親，與陪伴心愛寵物而留在家中的女性。

一對在山火 中罹難的，是截肢的米切爾（Anthony Mitchell）和其患有腦性麻痺的成年兒子賈斯汀（Justin Mitchell）。一直用輪椅代步的米切爾，最後一次與位在阿肯色州（Arkansas）女兒懷特（Hajime White）通話是在8日周三早晨。

他告訴女兒，計畫撤離位於巴沙迪那（Pasadena）北邊，聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）山腳下的艾塔迪那（Altadena）住家。然最終兩人並未得到協助而撤離。懷特告訴媒體，父親與賈斯汀住在一起，警方告訴她，父親的遺體被發現時，是在賈斯汀床邊。「他不會拋下兒子，無論如何都不會」懷特說「這真的很難受，感覺像是一噸磚塊壓在我身上。」

85歲的羅西里（Annette Rossilli）在野火爆發時，堅持留在位於寶馬山花園（Pacific Palisades）的家中，陪伴她的狗狗格里特利（Greetly）、金絲雀佩伯（Pepper）、兩隻鸚鵡和一隻烏龜。

7日爆發的寶馬山野火（Palisades Fire），為洛杉磯地區規模最大，羅西里當天下午即被要求撤離。根據提供每周三天居家照顧的Luxe Homecare公司總裁瓦赫達尼（Fay Vahdani），即使休假日，公司都會派遣一名照護人員接送羅西里，他們與鄰居們當天試圖勸說她撤離，但最終她仍選擇留下。直至8日，消防人員在她的車內發現其遺體。

羅西里有一雙兒女，她與已故丈夫曾在寶馬山花園經營管線業務，丈夫去世後，她仍住在同一棟房內。根據Luxi Homecare，羅西里是一位善良、友好且心懷感恩的人，在社區有許多朋友。

根據洛縣 法醫辦公室，16名死者中，有五人與南加州沿海鄰近地區發生的寶馬山山火有關，另有11例則與洛縣東部地區肆虐的伊頓山火（Eaton Fire）相關。相關單位表示，由於電線倒塌、煤氣外洩與其他危險情況，調查人員須等待這些因素排除，得以安全進入受災區，具體死亡人數才會明朗。