洛縣9日錯發撤離警報 急難管理主任道歉

洛杉磯縣9日錯發緊急撤離通知引發眾怒。（手機截圖）

洛杉磯 縣警報系統9日誤發緊急撤離通知引眾怒，洛杉磯縣急難管理辦公室10日緊急滅火表示，失誤並非人為導致，有關部門正在努力尋找原因。

洛杉磯縣急難管理辦公室主任麥高恩10日在洛杉磯縣市火災聯合記者會上，率先對9日洛縣 無線緊急報警系統發出錯誤信息，引起大眾驚慌和恐懼表達歉意。

麥高恩表示，這次誤報事故「並非人為操作，沒有人坐在辦公桌前，並非由人啟動造成的失誤」。他表示，洛縣急難管理辦公室正與聯邦緊急管理機構綜合公共報警和警告小組合作，調動所有技術專家全力尋找原因。他同時敦促大眾不要因為這次誤報不相信警報系統，不要拒絕手機上的警報信息，「雖然出現錯誤，但是這些報警工具在緊急情況下拯救了很多生命」。

麥高恩同時希望民眾在警報信息的同時，可前往LAcounty.gov或打211核實自己的地區是否確實處於疏散警告或命令範圍。

有記者當場質問，9日的錯誤警報讓近1000萬人驚慌失措，有些民眾甚至逃離到遠方，「現在你跟大家說不是你們的責任？也不知道什麼原因？還要求人們接到信息後自己去驗證情況？事實上，並不是每個人都有能力在驚慌失措之後上網弄清來自政府的信息知否準確」。

洛縣縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）也對該重大失誤表示「極度失望」。她說，該系統在極端危機時刻給民眾和社區帶來混亂和額外的恐慌，無論是什麼原因都不可接受。她敦促洛縣急難管理辦公室儘快找出原因，解決問題。她同時建議民眾造訪https://lacounty.gov/emergency/注冊「alert la」，並注意收看收聽新聞，多渠道瞭解災難報警信息。

麥高恩在當天的記者會上試圖解釋報警系統的運作過程。他表示，該系統有一個界面，可以選擇使用什麼類型的報警來啟動這個界面，可選擇發送疏散命令、疏散警報，並確定其地理區域，在整合啟動該信息包並發送到公用和警報警告系統聚合器之後信息轉換，發送到所有行動服務提供者鏈接的雲端。他表示，此次失誤有點象發送電子郵件時，進入草稿狀態，而一旦上網，它可能會以類似方式發送，但事實上本人尚未準備發送。

不少華人民眾表示，他們確實被9日的錯誤信息嚇得不輕，很多人趕緊收拾東西離家。蒙特利公園市 一位居民在晚上吐槽表示，她第一時間打電話給當地警察局，沒想到值班警員完全狀況外，不知道這個通知，並半開玩笑表示「等整個巴沙迪那燒光了才會輪到我們」。這位民眾又上洛縣官網查詢，網路忙到根本連不上。她質疑，洛杉磯就是這麼個狀態應對天災？