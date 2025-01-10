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洛杉磯野火起因 專家分析有這些

洛杉磯訊
從阿蘇薩（Azusa）遠望，伊頓野火仍在燃燒。（記者王若然／攝影）
從阿蘇薩（Azusa）遠望，伊頓野火仍在燃燒。（記者王若然／攝影）

在消防員奮力撲救洛杉磯縣的多處野火的同時，調查人員正在討論這次野火發生的原因。閃電引起火災是最常見的原因之一，從本次野火發生時的天氣狀況判斷，該原因可以排除。除此之外，人為縱火和電線起火是最常見原因。

洛杉磯縣目前最大的兩處野火分別是寶馬山野火（Palisades Fire）與伊頓（Eaton）野火，已經造成至少10人死亡，數千房屋被燒毀。根據NBC新聞網，目前專家已經將其中之一的火災源頭定位在寶馬山花園（Pacific Palisades）Piedra Morada路上的一棟房屋，該房屋座落於一處草木叢生的小河谷上面。

根據全國火災防範聯合會（National Fire Protection Association），閃電在美國是造成火災的最常見因素。但洛杉磯火災發生時，寶馬山一帶或伊頓野火發生的地區都沒有閃電天氣。剩下的兩大火災原因就是人為縱火以及電路火星引發火災，但目前官方都沒有證實這兩大野火是否為其中一個原因所致。

2017年的托馬斯野火（Thomas Fire）是加州最大的野火之一，該火災起因為南加州愛迪生電力公司的電網在大風中所引起的，導致兩人死亡，超過440平方英里被燒焦。

除了閃電、人為縱火和電路引起火災，其他原因如焚燒廢物和煙花也會引發火災。多種原因都可能引發火災。例如2021年，一對夫妻在揭露胎兒性別排隊上的特技表演引發大火，導致36平方英里的區域被燒焦，毀壞了五個房子及15棟其他房屋，還導致一名消防員死亡。

截至10日上午，寶馬山野火和伊頓野火仍在燃燒，控制面積為零。該地區的風力有所緩解，但天氣預報稱短期內不會有降雨。

洛杉磯 縱火 加州

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