華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

「我堅守了整整12個小時，用水管不斷往屋子上噴水，但最後水連二樓都上不去了」，洛杉磯華裔電影人Jimmy胡在死灰復燃的大火中衝出重圍，撿回一條性命，但海邊住宅慘遭大火吞噬。太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）大火從7日上午延燒，至9日下午附近再度出現新火場。

胡先生和太太Tracy位於太平洋派立沙德斯的家，正好處在7日第一場大火圈內，火災發生不到半小時，大批消防員進入該社區，到各家後院滅火，五、六位消防員來到胡家後院，排成人牆噴水滅火，消防員同時在附近幾座山頭砍樹並燒出巨大隔離帶。其間，胡先生和鄰居們一起各自守家，一次一次用水管將自家房子澆濕，「看到我家火勢已經順相反方向離開，後院幾乎沒有可燒的東西，以為沒事了，萬萬沒想到大火在幾個小時後又從正面燒過來」。

胡先生和鄰居們從上午一直堅守到晚上，互相每半個小時通一次電話，瞭解對方的火情。「晚上十點多，我們都發現水壓已不起作用，連二樓窗子都上不去」，他回到房間，試圖人工打開屋頂上的自動消防噴水裝置，但完全沒有水出來」。透過窗子一看，外面滿院子全是火球，凶猛的大火正從鄰居家冲向他家前門。「這時候周圍完全沒有消防員，也沒有水」，他和鄰居決定撤離，「打開正門，巨大的火光和熱浪衝過來，根本出不去，最後只能從側門冲出去，一路踩著遍地火星 上車」。

膽子更大的鄰居在冲在前面，胡先生的汽車緊跟後面，很長的山路完全沒有路燈，但周圍火光衝天，一路全是濃烟，兩邊燒著火，能見度很低，有好幾英里的路上全是火星，兩人的汽車快速衝過去，「我當時覺得不衝過去我的汽車輪胎都會很快化掉」。當汽車開到沿海公路回頭看，一片火海。

胡先生表示，他在太平洋派立沙德斯買房居住十多年，以前附近地區也曾出現山火 ，但從來沒有想到自己心愛的家會被大火吞噬。從7日深夜死里逃生到9日，胡先生和太太一直未被警方允許回家，但他從社群媒體 拍攝的照片看，他家所在的社區的房子無一倖存。

「7日上午起火時我曾問消防員，我們社區的公共山區十多年從沒有被允許清理落葉，為什麼？」消防員的回答是，因為環保部門要保護附近的一種黃色松鼠，說落葉的自然生態有助於保護這些小松鼠。