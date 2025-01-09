我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購屋預算內都「太遠太破」 華裔年輕夫妻被迫搬離長島

重申不會成為美國第51州 杜魯多：加拿大人不是美國人

洛杉磯山火影響 好市多手紙瓶裝水售罄

記者張宏/蒙特利公園市即時報導
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）

洛杉磯野火導致居民恐慌及部分山區水源污染，好市多的手紙和瓶裝水9日再次售罄。伊頓山火（Eaton Fire）影響無數家庭，巴沙迪那市府發出水源污染警告，不建議使用自來水。蒙特利公園市的好市多9日下午人滿為患，幾乎每輛購物車都裝滿手紙和瓶裝水，目前好市多自產品牌的瓶裝水和手紙都賣光了。

（影音來源：記者張宏）

下午通常是好市多營業的清淡時間，但是9日下午的蒙市好市多場內則大排長龍等待結帳，幾乎每輛推車裡都裝著一個大包瓶裝水，有的甚至裝了四大包百餘瓶裝水。好市多其他區域貨物充足，但是手紙和瓶裝水區卻是一片空曠，原先擺放著一堆好市多品牌的瓶裝水區域空空如也。有幾名華人女客討論著瓶裝水都賣光了，疫情初期搶水情景仍記憶猶新。其中一人表示，反正她平時都是喝氣泡水，瓶裝水賣光了，不影響她，且現在氣泡水打折正好買進。

手紙區也是如此，好市多品牌的手紙全然不見蹤影，只剩下價格較貴的其他品牌的手紙。即使如此，經過的人們也忍不住要抓一包放入購物車內。華人Julia李表示，她家不缺紙和水，但缺安全感，手紙和水都是易耗品，且價格不貴，也能長期存放。所以，每次發生恐慌事件時，手紙和水都是最先被搶光，尤其疫情後，有些人已形成條件反射。

在好市多超市內，人們也在談論手紙和瓶裝水售罄。一名西裔女性表示，有的人失去了家園，有的人家園正在失去，當人們一無所有的時候，總要抓住一些有安慰感的東西。例如巴沙迪那的水源被污染，人們需要乾淨的瓶裝水，這一切本不該發生，但人們現在陷入了恐慌。蒙市好市多的工作人員也證實，該超市品牌的瓶裝水和手紙目前售罄。

巴沙迪納市日前已發出警告，居民在另行通知之前不要在疏散區域飲用自來水或用其烹飪。因為當地供水系統可能會受到碎片和渾濁度升高的影響，以任何方式煮沸、冷凍、過濾或處理自來水都不會更安全。相反，瓶裝水適用於所有飲用方式，包括嬰兒配方奶粉和果汁、刷牙、洗碗、製冰及任何食物製備。

好市多的手紙和瓶裝水區很空曠，原先擺放著一堆好市多品牌瓶裝水的區域現在空空如也。...
好市多的手紙和瓶裝水區很空曠，原先擺放著一堆好市多品牌瓶裝水的區域現在空空如也。（記者張宏／攝影）
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。...
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）
在手紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空地...
在手紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空地。（記者張宏／攝影）
在手紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空地...
在手紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空地。（記者張宏／攝影）
橙汁區域也堆積空紙箱。（記者張宏／攝影）
橙汁區域也堆積空紙箱。（記者張宏／攝影）

好市多 疫情 華人

上一則

洛杉磯縣長巴格呼籲山火災民獲取 FEMA 資源

延伸閱讀

好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽

好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤

洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
戲說從頭／「薔薇風暴」叢林圍獵 譚卓、高葉「女女聯手」飆演技

戲說從頭／「薔薇風暴」叢林圍獵 譚卓、高葉「女女聯手」飆演技
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸