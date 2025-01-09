我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購屋預算內都「太遠太破」 華裔年輕夫妻被迫搬離長島

重申不會成為美國第51州 杜魯多：加拿大人不是美國人

洛杉磯縣長巴格呼籲山火災民獲取 FEMA 資源

記者丁曙／即時報導
巴格縣長（右二）會見拜登總統，討論為受山火影響的洛杉磯縣居民提供聯邦資源。（圖片由白宮提供）
巴格縣長（右二）會見拜登總統，討論為受山火影響的洛杉磯縣居民提供聯邦資源。（圖片由白宮提供）

接連幾場山火導致洛杉磯縣數千名居民損失慘重甚至流離失所，洛杉磯縣政委員會主席凱瑟琳·巴格 (Kathryn Barger) 敦促居民充分利用聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 提供的資源。

巴格主席表示：「受到伊頓火災、帕利塞茲火災和其他火災影響，部分居民的生活徹底被顛覆了。我們正在與聯邦夥伴合作，利用一切可用資源，確保我們的居民能夠盡快恢復和重建。我鼓勵我們的鄰居儘早開始這一進程並開始獲得支持。」

拜登總統於 1 月 8 日批准了《重大災難宣言》，以補充恢復工作並允許居民提取資金來滿足與災難相關的需求。資金可用於購買食物、水、嬰兒配方奶粉、母乳哺育用品、藥物和其他緊急物品等必需品。此外，資金還可以幫助解決住房需求，例如臨時飯店住宿、租金援助、基本房屋維修和個人財產損失。

如果居民有保險並正在申請聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 災難援助，他們必須先向保險公司提出索賠。根據法律規定，FEMA 不能對保險承保的損失重複提供福利。如果保險不能彌補全部損失，他們可能有資格獲得聯邦援助。

災民們有三種申請方式：

1. 造訪 DisasterAssistance.gov。如果當事人可以使用網路等電子設備，那麼在線申請是最簡單、最快捷、最方便的。

2. 在行動裝置上的 FEMA 應用程式上。

3.FEMA 幫助專線 1-800-621-3362，每天晨 4 時至晚10 時（太平洋標準時間）接受電話，並提供大多數語言的幫助。如果使用中繼服務（如視訊中繼、帶字幕的電話或其他服務），請向 FEMA 提供該服務的號碼。

要獲得有關申請流程的實用指南，請觀看 FEMA 提供的操作影片。如需更多支持，請造訪 lacounty.gov/emergency 以取得持續且定期更新的縣資源清單。

保險 洛杉磯 拜登

上一則

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

下一則

洛杉磯山火影響 好市多手紙瓶裝水售罄

延伸閱讀

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
洛城天空煙霧瀰漫 華生畢業旅行泡湯

洛城天空煙霧瀰漫 華生畢業旅行泡湯
山火撤離後華人返家 百萬豪宅化為瓦礫

山火撤離後華人返家 百萬豪宅化為瓦礫
圖輯╱山火吞噬家園 加州人逃離、奮戰、哀痛…

圖輯╱山火吞噬家園 加州人逃離、奮戰、哀痛…
洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援
南加林火／手機警報「6分鐘內撤離」華人連夜驚險逃

南加林火／手機警報「6分鐘內撤離」華人連夜驚險逃

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸