劉曉慶訪南加 自稱中國挨罵最多明星 94歲粉絲到場示愛

主辦方沈萍（左）和裔錦聲（右）與劉曉慶合影。（記者張宏／攝影）

中國女演員劉曉慶日前現身南加 ，她自稱是中國挨罵最多的明星，被網友稱「慶奶」也不在意，所有外號都比較「狂」。劉曉慶一身深色職業套裝，出席美中十大傑出亞裔 女性晚宴暨頒獎典禮，現場數百賓客聚集，劉曉慶94歲的華人粉絲到場示愛。劉曉慶表示，亞裔女性之美，在獨立和堅強。

（影音來源：記者張宏）

今年75歲的劉曉慶狀態不錯，在活動中展現親民隨和一面；不僅大方合影，且拍照時，還主動蹲下。她表示，這是第四次來洛杉磯 ，這裡是電影之都，可惜這次因時差還沒調整好，還沒好好品嚐當地中餐。

劉曉慶在洛杉磯只停留兩天就回中國，最近行程緊張，不僅要演話劇，還有十部短劇，扮演各種角色，百忙之中來南加參加活動，主要是為履行承諾。

劉曉慶為獲得傑出女性的獲獎人頒獎，談及何為亞裔女性之美，她說，亞裔女性頑強且堅韌不拔，尤其是四川女性，她們是創業者，不是弱者。相比劉曉慶外婆的裹小腳時代，她能昂首闊步行走，已進步很多。對網上流傳的劉曉慶「金句」，她稱，早知道是金句就多說幾個，從小就快人快語，不是為拍攝短視頻編造。

談及保養秘訣，她說，沒有保養，可能是身體好、注重鍛煉。最主要是心態好，每天早上起床第一件事，就是打開抖音看視頻。對網友稱她「慶奶」，劉曉慶沒有很在意，她說有很多外號，多數比較「狂」。「一路經歷過大風大浪，算是中國挨罵最多的明星，每次都是先準備好挨罵，再去拍戲」。劉曉慶堅信才華比顏值重要，只有雙手創造的未來，才是唯一能掌握的命運。「女人沒有靠山，就自己成為山」。

劉曉慶還換裝演唱「前門情思大碗茶」，唱腔字正腔圓，底氣十足。現場也有不少華人粉絲聚集門口，翹首期盼能見劉曉慶一面；其中來自蒙特利公園市的周淑華，算現場最年長粉絲，今年94歲的她，由家人陪同專程來一睹劉曉慶風采，周淑華表示，「劉曉慶你好，我從小就很喜歡看你的電視，你演的很好，你很漂亮，我們很愛你！」