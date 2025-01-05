這超可愛小魚 正成寵物界超級明星 但加州養違法

飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。（worldwildlife.org/Tim Flach）

KTLA 5電視台報導，或許因社群媒體發酵，全美各地許多孩子，近來均想飼養一隻有點異國情調的新寵物 ，「美西螈」，或稱「墨西哥 鈍口螈」（Axolotl，學名為Ambystoma mexicanum）。這隻「新寵物」，如今已成為兩棲動物世界超級明星。然而想在加州 飼養牠，是非法的。

美西螈原產墨西哥城（Mexico City）的霍奇米爾科湖（Lake Xochimilco），以其微笑的外觀，和令人難以置信的肢體再生能力聞名於世。該物種被列為極瀕危物種，幾年前差點滅絕。儘管如此，美國仍有少數州允許將牠們作為寵物飼養，如德州（Texas）、俄亥俄（Ohio）、喬治亞（George）和北卡羅來納州（North Carolina）等。

為何在加州禁止飼養？主要是因加州對保護當地生態物種有相當嚴格規定，以防止外來物種造成破壞。「美西螈中心」（Axolotl Center）指出，若將美西螈放歸野外，牠們可能輕鬆擊敗已陷入困境的本地蠑螈物種，例如加州虎螈（California tiger salamander）和東部虎螈（Eastern tiger salamander）等。

除加州外，緬因（Maine）、新澤西（New Jersey）等州和哥倫比亞特區（District of Columbia）也同樣無法飼養。在夏威夷（Hawaii）和新墨西哥（New Mexico）州，需特殊許可證才得以飼養。