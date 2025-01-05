我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／女星狂秀巨乳 左搖右晃為紅毯開場

周一將出現風雪天氣 紐約市府敦促注意出行安全

這超可愛小魚 正成寵物界超級明星 但加州養違法

編譯陳盈霖／即時報導
飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。（worldwildlife.org/Tim Flach）
飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。（worldwildlife.org/Tim Flach）

KTLA 5電視台報導，或許因社群媒體發酵，全美各地許多孩子，近來均想飼養一隻有點異國情調的新寵物，「美西螈」，或稱「墨西哥鈍口螈」（Axolotl，學名為Ambystoma mexicanum）。這隻「新寵物」，如今已成為兩棲動物世界超級明星。然而想在加州飼養牠，是非法的。

美西螈原產墨西哥城（Mexico City）的霍奇米爾科湖（Lake Xochimilco），以其微笑的外觀，和令人難以置信的肢體再生能力聞名於世。該物種被列為極瀕危物種，幾年前差點滅絕。儘管如此，美國仍有少數州允許將牠們作為寵物飼養，如德州（Texas）、俄亥俄（Ohio）、喬治亞（George）和北卡羅來納州（North Carolina）等。

為何在加州禁止飼養？主要是因加州對保護當地生態物種有相當嚴格規定，以防止外來物種造成破壞。「美西螈中心」（Axolotl Center）指出，若將美西螈放歸野外，牠們可能輕鬆擊敗已陷入困境的本地蠑螈物種，例如加州虎螈（California tiger salamander）和東部虎螈（Eastern tiger salamander）等。

除加州外，緬因（Maine）、新澤西（New Jersey）等州和哥倫比亞特區（District of Columbia）也同樣無法飼養。在夏威夷（Hawaii）和新墨西哥（New Mexico）州，需特殊許可證才得以飼養。

對許多得以合法飼養美西螈的人來說，牠們被認為是成本低，個性十足的寵物。此外，該物種再生能力也使其成為科學家研究熱點目標之一。不少研究積極探索牠們驚人的癒合能力，如何用於治療人類的傷病和疾病。

飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。(Pexels)
飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。(Pexels)

加州 寵物 墨西哥

上一則

自動駕駛計程車故障「一直原地轉圈」洛城男：頭好暈

延伸閱讀

搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA

搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA
南加8個月幾乎無雨 漸入旱象

南加8個月幾乎無雨 漸入旱象
加州致命車禍人數 去年降7.5%

加州致命車禍人數 去年降7.5%
應對抗議 洛加大由軟變硬 似因捐款者撤資

應對抗議 洛加大由軟變硬 似因捐款者撤資
巴沙迪那醫師認與橙縣法官合謀 詐勞工賠償計畫數百萬

巴沙迪那醫師認與橙縣法官合謀 詐勞工賠償計畫數百萬
南加醫療中心詐案1000萬和解 賠加州400萬、聯邦600萬

南加醫療中心詐案1000萬和解 賠加州400萬、聯邦600萬

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏／攝影）

華人全家重感冒 「咳到懷疑人生」 為何今年流感嚴重

2024-12-31 20:14

超人氣

更多 >
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」
中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%

中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%