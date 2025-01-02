蒙市丁胖子廣場華人商店 元旦晚被砸損失5000元
位於蒙特利公園市（Monterey Park）丁胖子廣場的一家華人經營的美容美髮品商店，在新年元旦晚間被被砸，整扇玻璃門和兩塊玻璃牆被砸碎，預計損失金額約$5000美元；華人女店主對經商治安環境失望。
2日上午，記者接到電話趕到事故現場時，看到兩位工人正在清掃碎玻璃片，一扇推門的玻璃完全被砸碎，另有玻璃牆局部也被砸碎了，地上滿是碎玻璃渣，一位正在清理的工人說損失大約5000美元。
這是一間美容美髮用品商店，經營韓國化妝品、各種美髮工具、美髮護髮產品，以及各式床上用品、男女內衣內褲，以及電熱毯、北京布鞋等日常生活用品。商店前門面臨蒙市主要商業大街嘉偉大道（Garvey Ave.），後門在丁胖子廣場內，經商的市口很好。
這家商店業主是一位中年婦女，她說當天上午進店的時候，這扇玻璃門和門右邊的玻璃牆局部已經被砸碎了，她也立刻報警了。這是該商店是第一次被砸，但店內的商品似乎沒有失竊。問及金額損失多少，她說還不知道。問及有沒有買商業保險，她也不願意多講。由於被砸的玻璃門和櫥窗玻璃都設在最外面，後面有一道鐵柵欄。記者建議，如果將鐵柵欄安裝在最外面，也許可以保護玻璃。她說，賊如果要砸店，鐵柵欄安在最外圍也一樣可以砸玻璃。記者表示，詳細報導可以警告周邊其他商家，這位老闆娘反問：「這有用嗎？」
事發後，老闆娘請來了兩位工人清理善後。一位是華人會講中文，但是他不願意多講，只說自己是受雇來修復的，其他的一概不知。另一位是墨西哥裔工人，他估計，重新裝配玻璃門和兩塊櫥窗玻璃，大約需要5000美元左右。
該商店隔壁的亞洲旅行社員工說，案發時間在元旦晚間7點左右。
蒙市丁胖子廣場近年來聲名大噪，首先是不少華人走線客將這裡作為落腳美國的第一站，其次是不久前一位中國無證客在附近一間租床位的大統間家庭式旅館上吊自殺，第三是一些人為了爭奪免費食物打架。凡是涉及中國無證客的負面事件，似乎在這裡都能找到。
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