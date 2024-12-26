歧視？華女為園藝做這 屢被查還罰款「鄰居卻無事」

陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）華人 蔡女士，因為修改院牆、為農作物加建鐵絲網，與市府發生爭執。重新改建院牆，讓她損失上萬美元；被迫拆掉的鐵絲網，更讓她辛苦大半年的農作物，面臨「全軍覆沒」困境。

蔡女士搬到芳塔那市兩年多，生活一直不錯，最近卻出現煩心事。蔡女士說，她家前院的鐵絲網，被市府責令拆除。她在前院種植南瓜，考量南瓜苗生長會散開，為了不影響路邊經過的行人，她就在前院搭建鐵絲網，讓南瓜苗在鐵絲網上蔓延，但此舉被市府阻止；後來還因為沒有按時將鐵絲網全部拆除，市府對其開出100美元罰單。

●部分前院 屬城市資產

蔡女士居住的是獨立屋，沒有屋主協會（HOA），為何市府會管蔡女士前院的裝飾？蔡女士的兒子陳先生指出，幾年前，芳塔那市經過重新土地規畫，他們居住的房子前院，有一部分被畫歸城市公共資產。前院靠近馬路一邊約15呎（大約一個車道寬）屬於城市的資產。在此範圍內，理論上陳先生一家不能隨意建籬笆。陳先生說，當初購買這處房產時，不知道前院有一部分被規畫到城市資產中。

根據陳先生與芳塔那市府間的郵件，今年9月11日，市府對陳先生第二次發出通知，要求拆除鐵絲網，並給他們額外30天時間；如果需要，還可額外再加七天。市府表示，希望陳先生能在期限內完成農作物的收成等工作。

10月2日，陳先生發郵件給芳塔那市府，稱前院的葫蘆瓜和南瓜結了新果，要在冬季才能全部收穫，他向市府請求能否寬限至11月底再清除鐵絲網。陳先生說，「我們會在12月完全清除鐵絲網」。

●逾期未拆 被罰款100元

11月5日，市府發郵件給陳先生，經過審查，發現他家鐵絲網仍未拆除，發出第三次通知，責令在11月13日前將鐵絲網拆除，否則罰款100元。

收到市府通知後，陳先生一家將大部分鐵絲網拆除，僅有約10呎的一小部分（原鐵絲網總長約200呎）沒拆。11月13日，市府再次發電郵給陳先生，表示七天內要全部拆除，否則將罰款。

11月26日，市府對陳先生家裡的前院再次檢查，指陳先生沒有將所有的鐵絲網全部拆除，要罰款100美元。若在12月4日前仍沒有全部拆除，將再次罰款200美元。

陳先生對市府的罰款很不理解，感到冤枉。他回信表示，在11月5日收到市府的第三次警告後，他立刻將鐵絲網拆除，剩下的一小部分雖然未完全移除，但已被放倒放在旁邊。

●稱是支撐物 不是圍欄

陳先生表示，目前他家前院，還有一部分南瓜沒長好，市府堅持要他們在豐收前拆掉鐵絲網，這是對他們此前辛勤勞作的視而不見，也會造成食物浪費。此外，市府認為，鐵絲網是「圍欄」（fence），根據市府規定，在公共場合任何木質和鐵絲做成的「圍欄」都不允許。但陳先生認為，鐵絲網並不是「圍欄」，而是農作物的「支撐物」。

事實上，這已不是陳先生家第一次因在前院動工與市府起爭執。早在鐵絲網事件的前幾個月，他家在前院重新砌圍牆，超過市府規定的4.2呎，被責令拆除。對此，陳先生家損失超過1萬美元。

蔡女士表示，她家附近的鄰居也有在前院的市府屬地修建高牆或鐵絲網，但都沒有像她家一樣頻繁受到市府上門審查。住家周圍，就她一戶是華人，這讓她產生疑惑：「是不是被歧視 針對？」當她向市府表明這樣的想法，市府表示，如果看到別人家有違規，可向市府投訴，但這並不會幫助到她家的情況。蔡女士和陳先生都認為，自己家可能被鄰居投訴，才被市府頻頻「關照」。

●律師：違規行為 不涉歧視

南加 華人律師鄧洪表示，市府這一舉動不構成歧視。因為一個城市的違規行為太多，市府有權選擇性執法。此外，在這起事情中，政府針對的是「規定」，而不是「內容」。舉例來說，若華人家門口掛春聯，HOA認為不能掛，因為上面有中國字，這就構成歧視。在另一常見案例中，華人喜歡在門外曬衣服，HOA說這違反規定，則不構成歧視，因為這是規範性的而非內容上的。