「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

南加州華人 Django（化名）近日在華人聚集的蒙特利公園市 遇到糟心一幕。路邊的一個停車位被華人一家「佔領」。當他停下車後，這家人還破口大罵。Django則回懟，「這裡不是中國。」

視頻來源：Django

視頻製作：世界日報採訪中心

事情發生在12月23日中午約12時。Django介紹，他當時開車來到蒙特利公園市丁胖子廣場附近的店鋪取東西。當他轉入東向嘉偉（Garvey）大街後，發現路邊有一個空停車位，可是有一個紅衣女子和兩個小孩站在停車位處，看到他開車要進來，就向下指指，說著什麼。

之後，這名紅衣女子對著搖下車窗的Django說，「我們的車馬上就來了。」Django說，「不可以人肉佔車位。這不是中國。」女子說，「啊？」接著，Django把車停了進去。這時，一名穿著紅色上衣的男子也走過來往他的車裡看。

Django在事後的採訪中表示，「我以為他們是等車的，但我指了一下，意思是我要停這裡，他們不讓，我就知道他們是佔車位的。」

在Django提供的另一則視頻中，他下車後，與紅衣女子和男子發生了爭吵。Django說，他們用天津方言罵了人，但因他也是北方人，所以聽懂了。Django當時回懟，「沒事你罵什麼人啊？」「這是美國，這不是中國。」

根據Django，知道對方是人肉霸佔車位後，他選擇了硬擠。他說，看著對方像是國內剛過來的，「如果讓他們得逞，以後去別的地方再這樣，丟我們亞洲人的臉。」

南加州華人律師鄧洪表示，加州的交通規則中，停車位是給車停的，不是給人停的。有一些初來乍到的新移民確實會霸佔車道。鄧洪奉勸，來了美國要遵守當地的法律法規。雖然警察很少會因為人肉霸佔車位開罰單，但若因此引發交通問題或暴力衝突，則會進行執法。根據他的經驗，若有人霸佔車位期間被來車撞到，一般會判雙方各50%的責任。

鄧洪介紹，特別是在節假日期間，因為爭搶停車位造成的惡性案件非常多。他表示，爭搶停車位很不值得。例如他律所接手的一個案子中，一對橙縣華人夫婦開車出門買蛋糕。太太先下車去排隊買蛋糕，其先生開車找車位，期間因為跟一個白人因爭搶車位發生爭執，那名白人對他豎了中止，華人丈夫就拿槍衝著他的車開了兩槍。雖然是洩憤之舉，但這名華人被檢察官起訴謀殺未遂。