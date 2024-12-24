我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界最大薑餅屋村紐約展出 糕點匠人打造夢幻世界

聖誕行情起跑 科技股領漲 推升史指那指上揚逾1%

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

記者王若然／蒙特利公園即時報導

加州華人Django（化名）近日在華人聚集的蒙特利公園市遇到糟心一幕。路邊的一個停車位被華人一家「佔領」。當他停下車後，這家人還破口大罵。Django則回懟，「這裡不是中國。」

視頻來源：Django

視頻製作：世界日報採訪中心

事情發生在12月23日中午約12時。Django介紹，他當時開車來到蒙特利公園市丁胖子廣場附近的店鋪取東西。當他轉入東向嘉偉（Garvey）大街後，發現路邊有一個空停車位，可是有一個紅衣女子和兩個小孩站在停車位處，看到他開車要進來，就向下指指，說著什麼。

之後，這名紅衣女子對著搖下車窗的Django說，「我們的車馬上就來了。」Django說，「不可以人肉佔車位。這不是中國。」女子說，「啊？」接著，Django把車停了進去。這時，一名穿著紅色上衣的男子也走過來往他的車裡看。

Django在事後的採訪中表示，「我以為他們是等車的，但我指了一下，意思是我要停這裡，他們不讓，我就知道他們是佔車位的。」

在Django提供的另一則視頻中，他下車後，與紅衣女子和男子發生了爭吵。Django說，他們用天津方言罵了人，但因他也是北方人，所以聽懂了。Django當時回懟，「沒事你罵什麼人啊？」「這是美國，這不是中國。」

根據Django，知道對方是人肉霸佔車位後，他選擇了硬擠。他說，看著對方像是國內剛過來的，「如果讓他們得逞，以後去別的地方再這樣，丟我們亞洲人的臉。」

南加州華人律師鄧洪表示，加州的交通規則中，停車位是給車停的，不是給人停的。有一些初來乍到的新移民確實會霸佔車道。鄧洪奉勸，來了美國要遵守當地的法律法規。雖然警察很少會因為人肉霸佔車位開罰單，但若因此引發交通問題或暴力衝突，則會進行執法。根據他的經驗，若有人霸佔車位期間被來車撞到，一般會判雙方各50%的責任。

鄧洪介紹，特別是在節假日期間，因為爭搶停車位造成的惡性案件非常多。他表示，爭搶停車位很不值得。例如他律所接手的一個案子中，一對橙縣華人夫婦開車出門買蛋糕。太太先下車去排隊買蛋糕，其先生開車找車位，期間因為跟一個白人因爭搶車位發生爭執，那名白人對他豎了中止，華人丈夫就拿槍衝著他的車開了兩槍。雖然是洩憤之舉，但這名華人被檢察官起訴謀殺未遂。

鄧洪表示，對於新移民，這其中也有文化因素。不過他奉勸大家不要因搶奪停車位發生爭執，這非常「不值得。」

近日在蒙特利公園市Garvey大街，華人遇到華人人肉佔車位的情況。（受訪者提供）
近日在蒙特利公園市Garvey大街，華人遇到華人人肉佔車位的情況。（受訪者提供）

華人 蒙特利公園市 加州

上一則

跟蹤搶劫銀行取款人 南加內陸警局逮四嫌

延伸閱讀

「社區治安人人有責」組織 慰勞核桃、工業市分局警員

「社區治安人人有責」組織 慰勞核桃、工業市分局警員
世界揚州會洛杉磯成立 神探李昌鈺任名譽主席

世界揚州會洛杉磯成立 神探李昌鈺任名譽主席
「要死給你看」華女大生鬧分手 被關精神病院

「要死給你看」華女大生鬧分手 被關精神病院
華女大生鬧分手「死給你看」被關精神病院

華女大生鬧分手「死給你看」被關精神病院
華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊
華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38

超人氣

更多 >
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了
好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦

好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦
韓式泡麵加1蔬菜美味升級 老饕曝「韓國人親教食譜」

韓式泡麵加1蔬菜美味升級 老饕曝「韓國人親教食譜」
隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名

隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名
政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了