跟蹤搶劫銀行取款人 南加內陸警局逮四嫌

警方將銀行追蹤搶劫嫌犯拘捕。（奇諾市警局提供）

自年初以來，南加 發生多起歹徒跟蹤自銀行取款居民，伺機搶劫現金，也稱「銀行追蹤搶劫」（Bank jugging）。最近，聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）警方拘捕四名嫌犯，他們參與當地一起有組織的銀行追蹤搶劫犯罪，警方調查人員通過多個監控錄像最終將嫌犯捉拿歸案。

視頻：Chino警局；後製：記者啟鉻

奇諾市警方表示，早在10月10日接到報警，受害者表示，剛從附近一家銀行取錢後，就被歹徒從口袋中搶走。警方表示，銀行追蹤搶劫也是一種竊盜行為，歹徒專門觀察從銀行或自動取款機（ATM）提取大額現鈔者，跟蹤並尋找機會搶錢。

警方並未透露這起案件發生地點，但從公布的監控錄像畫面看，受害者駕車離開銀行時，有兩輛可疑車緊隨其後不遠處。在行駛不久，這名男性受害者發現右側輪胎洩氣，就駛入附近住宅區停車檢查輪胎。隨後兩名搶劫嫌犯從不同方向逼近受害者。由於住宅區居民家有監控設施，就拍下案發時有兩輛可疑車接近受害者，其中一名歹徒下車後，突然從受害者口袋裡搶走現鈔信封，轉身跑走。

奇諾市警方發布消息稱，調查人員與犯罪分析專家通過將不同監控視頻整合，成功識別參與這次搶劫的兩輛可疑車，並從一個犯罪檔案中確認了涉案人員。當局表示，警方最近在兩個不同地點將四名嫌犯拘捕。

警方還表示，受害者被搶的大部分現鈔已經找回，且發現了更多證據，確認四名嫌犯與這起案件有關，警方在拘捕行動中還查獲一把手槍。