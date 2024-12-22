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最新報告：南加160萬人將成驅逐目標 當地經濟恐受創

洛杉磯訊
無證移民登上夜間驅逐航班。（聯邦移民及海關執法局）
無證移民登上夜間驅逐航班。（聯邦移民及海關執法局）

「布魯金斯學會」(Brookings Institution)日前發布報告指出，南加五個縣的160萬無證移民，可能成為川普政府大規模驅逐計畫的目標。研究員建議地方當局做好應對措施，當地人口和經濟恐受嚴重衝擊。

根據「Times of San Diego」新聞網報導，這份報告顯示，目前估計有1100萬無證移民居住在美國各州和縣，這一數字包括具有臨時保護身分的難民、以及小時候就被帶到美國的「夢想生」(Dreamers)。

加州是無證移民人數最多的州，共有260萬人，其中160萬人分布在洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣和聖地牙哥縣。這五個縣是全國無證移民人數最多的區域之一。

「布魯金斯學會」高級研究員Alan Berube在18日的報告中寫道，由於這些無證移民在當地勞動力市場中占據很大比例，這些縣可能會在川普政府的大規模驅逐行動中，遭受人口和經濟衝擊。

Berube指出，雖然川普的驅逐計畫尚未完全明確，但他「承諾從就任總統的第一天開始，就會實施大規模驅逐非法移民」。不過，川普本月稍早表示，「夢想生」可能會獲得豁免，即將上任管理無證移民事務的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)表示，執法部門將首先針對有犯罪紀錄的無證移民。

除南加州外，美國其他可能遭受大規模驅逐打擊的地區，包括德州（Texas）的210萬無證移民，佛羅里達州（Florida）的59萬無證移民。

Berube敦促各州和地方政府做好準備，努力防止錯誤訊息傳播。他指出，由於非法移民遣返，可能會對當地勞動力市場、學校、企業、政府和社區機構造成嚴重影響；地方和州領導人，應密切關注即將出台的聯邦移民政策，並評估這些行動將帶來的潛在影響，同時採取相應措施，做好應對川普移民政策的準備。

非法移民 川普 加州

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