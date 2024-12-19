我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指先盛後衰 道指勉強收升 結束50年來最長連跌

川普換了新髮型？網友吐槽「金色鳥巢頭呢」

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

記者邵敏／洛杉磯即時報導
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加內陸帝國的一個非法大麻農場，四年前曾發生血腥大屠殺案，七名亞裔當場被人槍殺，命喪荒野。當局日前公布相關調查細節，指出這是一起明顯的入室搶劫案，嫌犯涉及亞裔黑幫勢力。

根據Fox報導，這起大屠殺案發生在2020年9月，地點位於河濱縣（Riverside County）非建制區阿瓜加（Aguanga）371號公路45000街區，靠近聖地牙哥北部。河濱縣警局指出，這是一起有針對性的襲擊，涉及聖地牙哥地區的寮國（老撾）幫派成員，七名受害者均為寮國裔。

調查人員已確定其中一部參與犯罪的車輛，是深色的中型休旅車（SUV）。警方還繳獲超過1000磅的大麻和幾百株大麻植物。據悉，案發後僅一個月內，警方就在阿瓜加地區多個疑似非法大麻種植點，查獲9900多株大麻、411磅加工過的大麻、以及諸多非法槍枝。

屠殺案發生背後，有深層原因。加州2018年1月全面實現娛樂性大麻銷售合法化後，非法市場仍蓬勃發展，相對較高的合法大麻稅，使一些消費者轉向非法市場尋求價格更好的交易。聯合大麻商業協會（United Cannabis Business Association）負責人、洛杉磯大麻藥房老板Jerred Kiloh表示，當有大量資金和高回報時，犯罪分子就會鋌而走險，試圖奪走這些財富，這種風險在地下市場一直存在。Kiloh指出，大多數非法大麻市場的犯罪案件，沒有報警，被搶劫的非法大麻種植者，無法向當局求助。

華人記者李幺傻，曾冒著生命危險暗訪洛杉磯非法大麻農場，他就親身見證過持槍搶劫、黑吃黑的犯罪場景，「每次大麻收穫季節，就是最危險的時候。這是一條血淚交織的罪惡利益鏈。」

有一天半夜，身在大麻農場的李幺傻，突然被人用槍口頂住腦袋。他還沒明白發生什麼事，就有人衝進來，控制住農場老闆。他們逼迫老闆交出大麻鐵門鑰匙，幾個人迅速搬走大量的大麻，華人老闆當晚至少損失上百萬美金。李幺傻當時建議報警，但華人老闆搖頭表示，這種事情怎麼敢報警，只能吃啞巴虧。

據悉，大型大麻種植基地每個種植點的產量，價值通常可達數十萬美元，它們經常成為犯罪分子的搶劫目標。Kiloh表示，這就是暴力案件愈演愈烈的原因。警方目前仍在調查這起涉及七名亞裔被屠殺的案件，任何人如有線索，請聯繫河濱縣警局兇殺組調查員Victor Magana或主調查員Ryan Deanne，電話951-955-2777，或發電子郵件至 [email protected]

華人記者李幺傻，曾見證大麻農場持槍搶劫、黑吃黑的犯罪場景。圖為非法大麻種植點。（...
華人記者李幺傻，曾見證大麻農場持槍搶劫、黑吃黑的犯罪場景。圖為非法大麻種植點。（記者李幺傻提供）
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

大麻 亞裔 華人

上一則

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

下一則

故意輾壓女子致重傷 亞裔男被捕

延伸閱讀

擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售

擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售
伊州最高法院：聞到未加工大麻味可搜車

伊州最高法院：聞到未加工大麻味可搜車
宛如「智慧農業示範」警偵破台南1公頃大麻園 市價10億

宛如「智慧農業示範」警偵破台南1公頃大麻園 市價10億
美國現象／臥底大麻農場 記者冒死揭黑吃黑內幕

美國現象／臥底大麻農場 記者冒死揭黑吃黑內幕
美國現象／從丁胖子廣場走向沙漠深處 探祕南加非法大麻

美國現象／從丁胖子廣場走向沙漠深處 探祕南加非法大麻
「還以為開民宿」3男躲綠島貨櫃屋 自備發電機種大麻

「還以為開民宿」3男躲綠島貨櫃屋 自備發電機種大麻

熱門新聞

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元
愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩
雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情