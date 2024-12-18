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聖蓋博假髮店8次遭竊 兩賊2分鐘洗劫一空

洛杉磯訊
兩名蒙面男子使用鐵錘和撬棍撬開聖蓋博一家假髮店闖入行竊。（ABC電視台）
兩名蒙面男子使用鐵錘和撬棍撬開聖蓋博一家假髮店闖入行竊。（ABC電視台）

洛縣聖蓋博市（San Gabriel）一家假髮店12月16日（周一）遭遇竊賊強行闖入，這已經是該店第8次遭遇入室盜竊。監控視頻顯示，兩名蒙面男子使用鐵錘和撬棍，費力撬開足夠大的開口後闖入行竊。

視頻來源：ABC電視台，洛杉磯採訪中心後製

這家名為 Terry's Wigs 的店鋪在遭遇第8次盜竊後，業主Margarita Torres表示，「這次感覺他們很清楚自己要偷什麼，他們拿走了假髮，這是我們店內最昂貴的商品。」

Torres懷疑，可能有人熟悉她的店鋪並向竊賊通風報信。兩名竊賊僅用了兩分鐘便完成整起作案，損失價值數千美元的庫存商品。

「我們試過各種方法。修補大門、加裝防護欄、換上強化玻璃，希望讓竊賊無法輕易破壞，但現在我知道還是可以把門打碎。接下來我該怎麼辦呢？」她無奈地說。

這次入室盜竊給Torres帶來沉重打擊，不僅保險費用上漲，也迫使她投入更多資金升級安保設施。儘管她曾想關閉店鋪，但她拒絕放棄那些需要她的顧客，其中許多人正在與癌症或脫髮鬥爭。

Torres說，「我們不只是賣假髮，我們還提供修護、定製和相關服務。我也是他們的假髮設計師，給顧客提供建議和幫助。」

Torres希望加州11月通過的「打擊犯罪法案」（第36號提案）能夠通過更嚴厲的懲罰來抑制竊盜犯罪。她說，「我希望能有更多警察經常巡邏這個區域。」

目前Torres已向警方報案，相關部門正在展開調查。若有任何關於此案的線索，請聯繫聖蓋博市警察局（San Gabriel Police Department）。

聖蓋博 加州 癌症

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