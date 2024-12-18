年度無限飛…299元機票限時搶購 邊疆航空推重磅優惠

邊疆航空推出「GoWild! Pass」年度無限飛行通行證，目前僅售299美元。（邊疆航空官網）

喜歡旅行又不介意即興規劃行程的旅客有福了，邊疆航空（Frontier Airlines）近日推出名為「GoWild! Pass」的年度無限飛行通行證，僅售299美元，為即興出行的旅客提供絕佳選擇。 這項通行證12月17日開始限時販售，會持續到12月18日晚上11:59前（北美山地時區），該通行證的使用期間為2025年5月1日至2026年4月30日。

根據邊疆航空的官網信息，「GoWild! Pass」通行證持有者可以無限次搭乘前往美國國內與國際目的地的航班。然而，該通行證受到一些條件限制，比如，所有國內航班僅能在出發前一天預訂；國際航班則需在出發前10天內預訂。

邊疆航空在美國境內覆蓋的目的地包括美國多個主要城市，國際目的地包括巴巴多斯、哥斯大黎加、多明尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、牙買加、墨西哥 、波多黎各、聖馬丁島及美屬維爾京群島。

邊疆航空首席商務官施羅特（Bobby Schroeter）表示，「這款通行證適合即興冒險家、精明的旅遊預算 族以及渴望無限旅行的夢想家。」他還指出，「299美元是我們有史以來最低的價格，讓探索美國境內、加勒比海、墨西哥及拉丁美洲等目的地變得前所未有的輕鬆。」

根據KTLA的報導，邊疆航空提供不少從洛杉磯國際機場 （LAX）、約翰韋恩機場（SNA）和安大略國際機場（ONT）出發的國內與國際航點，也意味著這款通行證適合有意向的南加居民。

官網指出，為期兩日的促銷期結束後，該通行證仍可購買，但價格將從299美元升至699美元。一般來說，美國境內航班的相關費用約為每人每程14.90美元，國際航班的費用則可能超過每人每程100美元。

值得注意的是，通行證的航班在一年中部分日期無法使用，尤其是繁忙的節假日期間，而通行證所預訂的航班並不包括行李或座位分配等附加服務。想了解更多資訊或購買「GoWild! Pass」，請訪問邊疆航空官網：https://www.flyfrontier.com/deals/gowild-pass/?mobile=true