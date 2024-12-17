南加聖縣擬遷徙野驢 鄉民不捨生活少樂趣

內陸部分野驢遭政府移除，居民反對。（DonkeyLand截圖）

據KTLA電視台報導。南加州 內陸受到當地居民喜愛的野驢，面臨部分搬遷，居民表示不滿，而當地棲息野驢群面臨不確定未來。

據報導，聖伯納汀諾縣府正計畫將在聖哈辛多山區Rache Canyon當地居民喜愛的一部分野驢群遷移，遭到當地居民反對。據說，自縣府12月1日與總部位於德州 的Peaceful Valley Donkey Rescue組織簽訂合約後，已經有近70頭野生驢隻遭捕捉並移除。Rache Canyon居民奧根斯坦（Brandi Augenstein）對媒體表示，居民真心將這些野驢當作社區一部分，有時候在家中看著它們漫步經過，真的為生活增添了樂趣。

奧根斯坦表示，「這些野驢是野生動物的一部分。生活在鄉村地區的一部分樂趣，就是能夠讓自己被大自然美景包圍。不認為移除這些野驢是解決問題的辦法。在Rache Canyon有著適合野驢生活的廣闊土地。」

不過，當地管理部門稱，近年來，這些驢群也帶來一些問題，比如在這個交通繁忙的峽谷地帶，引發多起車禍和交通堵塞。

居民科砌斯告訴記者，「一些人將車停在路邊，餵食並試圖與這些驢子互動。人們不應這樣做，正因如此，這些野驢習慣靠近車輛，期待得到食物。」

部分居民主張，應該對驢群予以適當執法，他們認為這些動物在清理灌木叢並保持受管理方面提供了更為重要的服務。科砌斯補充說，「如果這些灌木叢繼續生長並乾枯，一旦發生野火，對消防員來說就是一個大難題。沒有這些驢子，這個峽谷就不再是原先的摸樣。」

Rache Canyon還是DonkeyLand的所在地，這是全美最大的野生驢子棲息地之一，由已故的著名全美遊戲節目「Price id Right」主持人Bob Barker所創立。

不過，DonkeyLand管理官員就此問題發表了一項聲明，表示聖伯納汀諾縣府只是在開始圍捕驢群後才通知他們有關驢群移除計畫。聲明中還強調，「不幸的是，我們所有幫助野生驢子繼續留在這裡的努力，都未能打動縣府。」

據報導，已經被捕捉的68頭野驢，目前被安置在縣府的土地上，並可能正等待送往德州。