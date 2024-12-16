洛縣家庭聚會 家犬咬傷3賓客 男持刀狂捅才制止

有男受害者的手遭咬傷，他的下方是肇事被刺死的狗。（FOX 11）

洛杉磯 縣諾瓦克市（Norwalk），15日晚的家庭派對上，發生家犬咬人事件，導致三人受傷。為阻止狗持續咬人，其中一名家庭成員不得不持刀刺狗，最後那隻狗因傷重死亡。

綜合KTLA、NBC等電視台報導，15日（周日）晚7時30分左右，克羅斯代爾大道（Crossdale Avenue）14100號的一處民宅正舉行家庭聚會，家裡的狗突然發起攻擊。洛杉磯縣警局警員接到報案，趕到現場發現有三人在這起事件中受傷。其中包括一對兄妹，他們的鼻子、手與胳膊，都有嚴重咬傷。還有第三人手部受傷，據調查，他曾為阻止狗繼續攻擊，持刀數次捅向肇事的肇事狗。

調查人員認為，涉案的可能是馬士蒂夫牛頭犬（bullmastiff），這隻大狗先攻擊那對兄妹，第三人為阻止狗繼續施暴，拿刀向那隻狗猛刺。這名設法干預男子的手部傷口，有可能是狗咬，也有是刀刺造成。受傷的三人都被送到醫院診治，沒有生命危險。

肇事狗因傷重當場死亡，屍體被動物管制局（animal control）的人員收走，那棟房屋中沒有其他的狗。據悉事件發生時，屋主的青少年兒子在家，他沒有受傷。