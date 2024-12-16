南加又一起狗咬死人 男主人被自家三只犬圍攻身亡

XL惡霸犬（XL bullies）突然襲擊主人，導致其身亡。（FOX5電視台）

繼一周前，南加 柯汶那市有華人女孩遭自家狗襲擊不幸遇難，南加地區日前再次發生狗咬死主人悲劇。根據聖地牙哥 警局消息，一名男子在家附近的社區公園遛狗，突然被自己養的三隻狗圍攻咬傷，送醫後傷重不治。

KTLA 5、FOX5報導，這起事故發生在13日，地點位聖地牙哥梅薩維京社區公園（Mesa Viking Neighborhood Park）的兒童遊樂場。當局表示，肇事的三只狗被確定為XL惡霸犬（XL bullies），這是一種以體型和力量聞名的狗品種。事發時，XL惡霸犬突然襲擊主人，警方不得不使用泰瑟槍（Taser）阻止這場攻擊。

目擊者Steve Marto最初以為是警察逮捕嫌疑人，後來才意識到是圍捕三隻大狗。Marto說，那些狗體型很大、肌肉發達。

當局稱，事發當天中午，有目擊者撥打911報告襲擊事件。警方趕到現場時，發現一名男子被狗咬傷多處，被害人身邊的一名兒童沒有受傷。據悉，周圍好心人曾試圖干預，他們用鏟子、高爾夫球桿打狗，甚至用撕破的衣服和鞋子阻止襲擊。

事故現場好心人用鏟子、高爾夫球桿打狗，試圖阻止襲擊。（FOX5電視台）

受傷男子被緊急送往醫院搶救，當時傷勢不明。受害者的妹妹後來向媒體證實，男子在醫院宣布不治身亡。事發後，其中兩隻狗很快被警方抓獲，第三隻狗在逃，導致附近一所小學臨時封鎖。

警方後來在公園附近的主人家發現第三隻狗，當局尚未公布如何處置這三只狗。周圍鄰居對附近有XL惡霸犬表示擔憂，「不明白為什麼有人要養三隻這麼大的狗當寵物 ，在我看來，這就是在製造麻煩。」