好市多售150天環遊世界郵輪 價格29萬3000元

好市多旅遊，提供多種郵輪出行選擇。（好市多旅遊官網）

好市多 COSTCO可能又創下一項新紀錄，它的旅遊部門賣出一張「150天環遊世界雙人艙」郵輪之旅船票，售價是29萬3000元。

洛杉磯的Fox電視台報導，這個消息是好市多首席財務官CFO米勒契普（Gary Millerchip）在12日的上季財報宣布會上透露。這是好市多旅遊（Costco Travel）歷史上第一次售出這種環球郵輪之旅（around-the-world cruise）。

米勒契普當時告訴分析師與投資人，這趟郵輪之旅是從佛羅達州的勞德岱爾堡（Fort Lauderdale）啟程，途中經過的重點名勝包括加拉巴哥群島（Galapagos）和復活節群島（Easter Islands）。這對旅客所住的是東主套房艙（Owner's Suite cabin）。

這張票的帳面價格是29萬3000元，但這對顧客可以得到1萬3000元的船上抵用金（shipboard credit）和價值2萬5000元的好市多店面卡 （Costco Shop Card）。好市多店面卡可用於購買會員身分和好市多實體商店與網路商店的商品。米勒契普並沒有說是哪家遊輪公司接的單。

好市多旅遊(costco travel)官網顯示，目前有多種郵輪行程可供選擇，包括東加勒比海（eastern caribbean）7晚，義大利 、西班牙、法國7晚，日本12晚等，倘若要選擇環球遊，可能要選擇「自定行程（build your own trip）」，才可以達成。值得注意的是，許多好市多提供的郵輪或其他出行方式，除傳統的減價外，還提供店面卡或其他方式的額外優惠。

米勒契普還透露其他內情，譬如有用到好市多旅遊的會員，平均年度消費額是不採用好市多旅遊的兩倍左右。另外，好市多去年的租車業務相當火熱，租過的車次，可以把所有好市多分店的停車場停滿8.5倍。