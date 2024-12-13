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劉令淳宣誓就職 南加爾灣首位台裔市議員

橙縣訊
劉令淳宣誓就職爾灣市議員。(橙僑中心)
劉令淳宣誓就職爾灣市議員。(橙僑中心)

來自台灣的律師劉令淳（Melinda Liu）12月10日宣誓就任爾灣市議員，成為該市歷史上首位台裔女性市議員，也是第一位精通中文的市議會成員。就職典禮現場氣氛熱烈，吸引了數百名政界人士及居民出席，更多市民則通過網絡直播共同見證這一歷史性時刻。

劉令淳表示，感謝選民的支持，以及師長和朋友遠道而來參加她的就職典禮。她回憶競選期間走訪選區內數千戶居民家庭，傾聽民眾對市政議題的意見與期待，未來她將全力推動爾灣成為一座兼具多元化與現代化的模範城市。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如到會祝賀。她表示，今年爾灣市首次採用分區選舉制度，劉令淳憑藉多年來在當地社區的貢獻贏得選民支持，順利當選，她積極參與許多僑團活動，包括世華工商婦女企管協會橙縣分會、橙縣華人商會與爾灣中文學校等，誠摯希望劉令淳能以其多元文化背景，促進爾灣市與台灣之間的友好交流，並進一步拉近當地亞裔社群與主流社會的聯繫。

劉令淳出生於台北，16歲時隨家人移居洛杉磯，身為第一代移民，她深刻體會新移民在語言、文化上的挑戰。她畢業於柏克萊加州大學，後來又取得西南法學院法學博士學位，成為一名專注於離婚調解及遺產規劃的執業律師。

劉令淳的從政之路深受父親劉樹錚的影響。劉樹錚曾任台北市市議員，劉令淳回憶，童年時父親告訴她，儘管議員們政見不同，但合作與妥協是服務市民的關鍵。這段經歷讓她在參政過程中更加堅定推動包容與協調的理念。

目前爾灣市人口超過30萬，其中亞裔佔比高達42%。本次選舉中，三位新當選的市議員均為亞裔，彰顯了亞裔社群在當地的重要影響力。值得一提的是，爾灣市與台灣桃園市自2001年締結為姊妹市，雙方多年的文化與經貿交流

，進一步突顯了劉令淳擔任市議員的特殊意義。

橙縣文教中心主任蕭蓓如（右三）與世華橙縣分會代表，到場祝賀劉令淳(中)就任爾灣市...
橙縣文教中心主任蕭蓓如（右三）與世華橙縣分會代表，到場祝賀劉令淳(中)就任爾灣市議員。(橙僑中心)
劉令淳感謝父母劉樹錚、華企菁培育之恩。(橙僑中心)
劉令淳感謝父母劉樹錚、華企菁培育之恩。(橙僑中心)

爾灣 亞裔 橙縣

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