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洛縣兩貓染H5禽流感死亡 疑食用召回的生乳所致

洛杉磯訊
洛杉磯兩隻食用召回生乳的貓隻疑染 H5 禽流感死亡，為全美首見生乳傳播寵物禽流感案例。（pexel示意圖）
洛杉磯兩隻食用召回生乳的貓隻疑染 H5 禽流感死亡，為全美首見生乳傳播寵物禽流感案例。（pexel示意圖）

洛杉磯縣公共衛生局（LACDPH）近日緊急通報，兩隻食用生乳的室內貓疑似感染 H5 禽流感後死亡，引發當局高度關注。這批問題生乳是已遭召回的 Raw Farm 公司產品，染病貓隻經化驗呈現 A 型流感病毒陽性反應，這在貓科動物中極為罕見。目前相關部門進一步確認檢測並展開全面調查。

洛縣公衛局表示，與這些貓隻有直接接觸的民眾已接受抗病毒藥物預防，並監測症狀。截至目前，尚無人類因接觸這些貓隻而感染禽流感的病例。局長費洛（Barbara Ferrer）呼籲居民保持警覺：「雖然洛縣H5禽流感感染風險仍低，但這起寵物貓疑因食用生乳而感染的案例，提醒我們生乳對寵物的健康威脅。」她建議，居民應避免食用生乳及未煮熟的肉類，並防止寵物接觸病死動物及鳥類。

洛縣公衛局指出，貓隻可能因食用受感染的鳥類或其他動物、接觸污染環境，或飲用受感染奶牛的生乳而感染H5禽流感。感染貓隻通常會出現發燒、神經症狀，病情可迅速惡化至死亡。雖然哺乳動物間可能傳播H5禽流感，但目前尚無貓隻將該病毒傳染給人類的已知案例。生乳因未經巴氏消毒，可能攜帶包括流感病毒在內的有害病原體，不僅對人類，對寵物也構成健康威脅。洛縣公衛局強烈建議，避免食用生乳及製品也不要餵食寵物。

為降低H5禽流感風險，洛縣公衛局建議民眾避免食用生乳、生乳製品及未煮熟的肉類，也不要餵食寵物這類食品。同時，應限制與病死動物或鳥類的接觸，處理野鳥時需佩戴口罩和手套，並做好清潔工作。此外，應通報病死鳥類情況，並保護寵物和家禽，避免其接觸野生動物和受污染環境。為降低病毒擴散風險，洛縣公衛局建議移除鳥類餵食器和浴池，並建議民眾接種季節性流感疫苗，可減少同時感染人類流感與禽流感的風險。

洛縣公衛局提醒，若已食用被召回的生乳產品並出現發燒、咳嗽、肌肉疼痛等症狀，應立即就醫。該局也表示，轄區公共衛生實驗室持續對鳥類、貓隻和野生哺乳動物進行 H5 禽流感檢測，同時也定期檢測人類臨床樣本，以進行持續性監測。民眾如有相關問題，可撥打公衛局 24 小時專線 833-540-0473 諮詢。更多動物禽流感資訊查詢：publichealth.lacounty.gov/vet/HPAI.htm，以及人類禽流感資訊：ph.lacounty.gov/acd/diseases/h5n1.htm

禽流感 寵物 洛縣

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