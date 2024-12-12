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華女近一年沒用過的儲蓄卡 竟被盜刷 銀行也不懂原因

記者王若然／洛杉磯即時報導
12月4日，陳女士突然收到美國銀行的郵件提醒。
12月4日，陳女士突然收到美國銀行的郵件提醒。

南加居民陳女士，近日經歷一起怪異銀行卡盜刷事件。陳女士表示，她突然收到銀行電子郵件提醒，她的簽帳金融卡（debit card，另稱儲蓄卡、借記卡）被盜刷。讓陳女士疑惑的是，被盜刷的這張卡，她已近一年沒有用過。

陳女士介紹，12月4日，她收到來自美國銀行（Bank of America，BOA）的郵件，點開看見一行字「確認可疑金融卡活動」（Verify suspicious debit card activity）。郵件中表示，陳女士BOA金融卡近日有可疑活動，請陳女士確認是否是她所為。這筆可疑消費發生在12月4日，在亞馬遜網站進行金額為359.26元的消費。美國銀行目前已經拒絕這筆支付。

陳女士說，她根本沒有在亞馬遜用這張卡購物，因此這筆消費不是她所為。但介於如今郵件詐騙很多，出於謹慎，她沒有回覆郵件，當天親自到美國銀行查證。

陳女士向銀行僱員說明情況，後確認確實被盜刷，銀行已將陳女士帳戶凍結。後來，銀行僱員給陳女士一個中文客服電話，對方讓陳女士不要再用這張卡，表示會註銷這張卡，並重寄新卡給她。

陳女士表示，她日常消費都使用信用卡，很少用金融卡。並且被盜刷的這張金融卡，她已近一年沒有使用。「現在詐騙真的很猖獗，就連許久沒用過的卡，都被盜刷。」陳女士稱，連銀行都搞不清楚，她的卡為何會被盜刷。她表示，從來沒有弄丟過這張卡，也沒有被人看過，她也想不明白為何被盜刷。

根據非營利組織Security.org，2023年全美被盜刷信用卡或金融卡案件中，僅7%的案件涉及銀行卡丟失，其餘案件均是個人資料和銀行帳戶信息被盜所致。全美超過60%的信用卡用戶，曾遭遇至少一次盜刷，45%被盜刷不止一次。2023年全美有5200萬信用卡和金融卡用戶被盜刷，金額超過50億元。

根據金融網站Investopedia，當金融卡號及PIN密碼被不法人士獲取後，金融卡就可以被盜刷。預防金融卡盜刷，該網站建議民眾使用網上銀行，訂閱銀行的電子郵件或手機短信提醒，這樣可以第一時間收到銀行發來的可疑交易提醒。在收到銀行信息後，要第一時間聯絡銀行，不要再使用被盜刷的金融卡。

此外，日常消費最好使用信用卡，並保護好手機和電腦，以免這些設備上的信息被盜。在ATM上取現金時，最好使用銀行ATM，更加安全。不要將錢全部存在一個銀行帳戶。

陳女士的金融卡被盜刷。（示意圖，記者王若然／攝影）
陳女士的金融卡被盜刷。（示意圖，記者王若然／攝影）

信用卡 亞馬遜 儲蓄

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