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河濱男殘忍殺害未婚妻 獲刑25年至終身監禁

河濱訊
河濱縣高等法院判處一名男子殘酷毆打未婚妻致死，獲牢刑25年至終身監禁。（檔案示意圖）
河濱縣高等法院判處一名男子殘酷毆打未婚妻致死，獲牢刑25年至終身監禁。（檔案示意圖）

河濱縣非建制區Woodcrest從事勤雜工的男子涉嫌嚴重毆打未婚妻，手段殘忍包括撕咬、將未婚妻脖子扭斷致死，被告近日被判處25年至終身監禁。

陪審團在11月間裁定被告40歲的艾斯克托（Eduardo Avalos Escoto），在2019年殺害42歲的未婚妻芙蕾澤（Brandie Frazier），犯有一級謀殺罪。12月10日在河濱縣高等法院舉行聽證會上，法官納瓦羅（Valerie Navarro）對這起案件被告做出判決。

根據河濱縣地檢署提交文件，被告2018年在位於河濱市的加州柑橘州立歷史公園（California Citrus State Historic Park）附近受害人母親住宅周邊從事勤雜工時，與被害人相識，住宅地址是Palm Rd. 17000號街區。兩人開始約會並同居，住在受害人母親名下兩處住宅之一，與他倆同住的還有女方的兩個年幼孩子。受害人母親住在鄰近的另一棟房子裡。

案情報告稱，被告是一名來自墨西哥的公民，表現出明顯暴力侵害婦女行為，但受害者和母親先前並不知道這一點。調查稱，被告先前在墨西哥與一名女性在一起時，對該女子毆打並威脅生命。

被告艾斯克托在2019年8月31日晚上，對未婚妻芙蕾擇實施襲擊「極其暴力」，但具體細節尚未透露。檢方對這次襲擊描述為「殘酷的謀殺」，指出受害人不僅遭到暴力毆打，而且她的脖子被弄斷，被告甚至還啃咬了她的臉部。起訴書稱，「謀殺的方式不僅是暴力的，而且是極其私密的行為。」次日上午，受害者母親來到女兒家，發現孩子們在哭泣，然後看到女兒躺在床上，傷痕累累，已沒有任何生命跡象。

案發後，被告艾斯克托逃跑了，警方將他列為頭號嫌犯。法庭文件稱，被告還偷走了受害者的珠寶及其它貴重物品，很快將這些物品存入一家當舖。

太平洋西南地區逃犯特別執法組（Pacific Southwest Regional Fugitive Task Force)，成員包括地檢署調查員，在追查嫌犯時，發現艾斯克托逃回了墨西哥，要求墨西哥當地執法機關協助追捕。

2022年6月，美國執法單位獲悉被告返回美國，先居住華盛頓州然後前往德州。警方同年7月在科羅拉多市（Colorado City）一個加州站將艾斯克托拘捕。幾周後，他被引渡到加州受審。

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