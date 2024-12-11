Trader Joe's「雞蛋荒」 背後原因是…

受禽流感影響，全美Trader Joe's出現雞蛋荒，許多超市已採取限購措施。（美聯社）

全美Trader Joe's 超市如今最熱銷的商品是雞蛋 ，而不是節日限定甜點或迷你托特包。全美多家分店的雞蛋貨架被掃空，讓許多消費者撲空。

「母雞罷工了！（Chickens on strike!）」一張貼在空蕩蕩冰箱上的標語幽默告示。此外，另一張公告則寫到，「我們正面臨雞蛋短缺，對此造成的不便深表歉意。」而在芝加哥的一家門市，店內的告示提供了另一個可能的原因。「我們正逐步過渡到銷售非籠養雞蛋，可能會暫時減少供應。」

根據「AllRecipes」的報導，Trader Joe's早在八年前便承諾於2025年前全面轉向非籠養雞蛋。隨著最後期限逼近，供應鏈面臨的挑戰也逐漸浮現。

然而，事情遠比想像中複雜。自2022年2月爆發的禽流感 ，已導致超過1.11億隻禽鳥被撲殺，受影響的主要是產蛋雞。每當病毒在農場被檢測到，為了防止疫情擴散，所有禽鳥都必須被撲殺。據愛荷華州立大學農業經濟學教授Chad Hart表示，禽流感病毒會隨著遷徙候鳥的排泄物傳播，因此讓雞自由活動，反而更容易染病。

此外，加州、內華達州、華盛頓州和俄勒岡州已立法要求所有銷售的雞蛋必須是非籠養，導致這些州的供應尤為緊張。美國蛋品協會（American Egg Board）主席兼執行長Emily Metz上月向美聯社表示，「我們必須將其他地區生產的非籠養雞蛋調往這些州，以緩解供應壓力，因為這些州僅允許銷售非籠養雞蛋。」

再加上當前正值節日烘焙季，雞蛋需求通常在此時飆升。供應減少與需求激增，還會導致價格上漲。

根據美國勞工統計局的數據顯示，今年11月，美國各城市地區每打雞蛋的平均價格為3.65美元，相比去年同期的2.14美元，漲幅相當顯著。