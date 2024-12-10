這類華人恐被調查遣返 律師支招應對爭取留美

很多華人合法入境美國，但身分過期，現在恐面臨遞解出境。（記者邵敏／攝影）

面對目前的大環境，無合法身分的華人移民 恐遭遇執法機構的調查、遣返。南加律師劉龍珠接受本報採訪，詳細解答各種處境的不同應對方式。

問：如果目前身分不合法，是否會立刻遭遇逮捕或遞解出境？

答：未必。移民執法機構通常會根據執法優先級、個案事實、以及資源分配，決定是否針對特定個人採取執法行動。但當事人如果沒有合法身分，意味著始終面臨執法部門介入的可能性。

面對這種情況，建議當事人應立即聯繫有執照的移民律師、或政府認可的非營利法律援助機構，評估適合自己的補救措施，比如申請身分調整、庇護、U簽證 （犯罪受害者協助執法）、T簽證（人口販運受害者）、家庭關系調整身分、撤銷遞解令、取消遞解、童年入境暫緩遣返計劃（DACA）、以及臨時保護身分(TPS)等。

問：簽證已過期或當前身分失效，是否仍有機會獲得合法身分？

答：根據個人情況、逾期滯留時間的長短、是否有美籍或綠卡 親屬、在美生活期間有無特殊情況等具體因素衡量，如果受到迫害、遭受暴力或人口販運等，可能有不同的身分補救途徑。

這些途徑包括通過家庭關係調整身分，與美國公民或永久居民配偶結婚，或由年滿21歲的公民子女為父母申請；一些特殊簽證除U簽證、T簽證以外，還包括家庭暴力受害者（VAWA）等身分申請；若當事人能證明回到原籍國將面臨迫害，可通過庇護程序獲得合法身分。此外，一些情況可申請豁免與寬減，可諮詢專業移民律師。

問：如果子女或配偶是美國公民，能否幫助避免被遣返？

答：美籍直系親屬可為當事人提供一些法律途徑獲得身分調整，或申請取消遞解。如果當事人在美連續居住10年以上，且無重大刑事紀錄，遞解將給美籍身分的家庭成員造成異常困難，這種情況就可以申請取消遞解。對於非法滯留的情況，也有部分法律允許的申請豁免，可在離境或境內申請綠卡時減少法律障礙。

問：如果當事人曾是犯罪受害者或協助過執法機關破案，會對移民身分有幫助嗎？

答：特定簽證類別如U簽證和T簽證，旨在鼓勵犯罪受害者協助執法部門，並為之提供合法身份途徑。獲得這些簽證往往是長期身分解決方案的第一步，最終可能獲得綠卡。建議當事人先獲取警方報告、醫療記錄等證據，並立即諮詢專業律師，確定是否符合資格要求。