賺1000萬也能合法免稅的三種方法

張青分享多項節稅策略，包括Roth IRA免稅增值、1031房產交換延稅與稅基重置、以及1202條款小企業股票免稅等，強調合法合規及早規畫，無論資產大小都能有效減輕稅務負擔，為未來稅改做好準備。（記者張庭瑜/攝影）

「就算賺到50億元也能合法免稅！」資深會計師張青近期分享案例，解說如何運用Roth IRA退休 帳戶，讓PayPal早期投資 人1700元變50億完全免稅。此外，張青還分享1031房產交換延稅然後繼承時稅基重置免稅、1202條款小企業股票持有5年後資本利得免稅等節稅妙招，強調只要事前規畫得當，無論資產大小都能找到合法省稅方式。

張青表示，稅務規畫必須建立在「一個中心、三個基本點」的基礎上，即以合法合規為中心，輔以免稅、緩稅、減稅三大方向。他強調，每一步都必須經得起稽查，建議民眾諮詢專業會計師設計合適方案。

以Roth IRA為例，張青分享了投資人Peter Thiel的成功案例。Peter在1999年僅投資1700元購買當時每股0.01元的私人公司Paypal股票，至2020年資產價值飆升至50億元。等到Peter 59嵗半拿出來這些錢都不需要繳稅。 不過他提醒，操作Roth IRA時必須謹慎，避免違規自我交易，如投資自己或親屬掌控的公司股票。

針對房地產投資，張青指出許多華人 傾向儘早將資產轉給下一代，但這未必是最佳選擇。他建議可善用1031交換延遲繳稅，等待資產增值後，再透過繼承時的稅基重置達到節稅效果。

對於企業主，張青特別提到鮮為人知的1202條款。符合資格的C類公司股票若持有超過5年，最高可享1000萬元或合格投資額十倍的資本利得免稅優惠。但他提醒，法律、會計、醫療、餐飲等服務業無法適用此條款。

展望2025年稅改，張青提醒已婚夫妻合報的標準扣除額將提升至3萬元，遺產稅免稅額則維持在約1400萬元的高位。他建議民眾提前規畫，為稅制變革做好準備。「省稅二字看似簡單，實則大有學問。」張青強調，避稅必須合法合規，無論是省下200元或2000萬元都要站得住腳。「關鍵在於及早布局、講求方法，」他呼籲民眾根據自身情況，在專業人士指導下，做好長期稅務規畫。