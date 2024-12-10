美國導演協會將授予李安終身成就獎

美國導演協會10日表示，將授予華裔電影導演李安（Ang Lee）終身成就獎。（李安工作網站）

美國導演協會10日表示，將授予華裔 電影導演李安（Ang Lee）終身成就獎，並在2月8日第77屆美國導演協會年會上頒授這項殊榮。

李安以執導包括《臥虎藏龍》《斷背山》《少年Pi的奇幻漂流》等電影而聞名，美國導演協會表示，這項榮譽代表了李安在電影藝術領域的非凡成就，以及他對電影方向的引領。

美國導演協會主席Lesli Linka Glatter在10日發表的一份聲明中表示，美國導演協會非常榮幸地授予李安終身成就獎。李安確實是電影大師。30年來，他導演了一系列充滿活力的作品，創作跨流派，從戲劇到喜劇，從冒險到西部片，從超級英雄到武術，他總是不畏懼接受新的挑戰，永不重複自己，始終如一。

Glatter表示，透過電影，李安邀請觀眾探索複雜的世界；銀幕消失後，這些角色仍縈繞在你的心中和腦海。從他最早的長片《喜宴》到《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》和《藏虎藏龍》，李安的作品以其精彩的故事講述和藝術表現而受到觀眾和評論家的認可，他獨特的表現手法在電影歷史上留下了不可磨滅的印記。

李安2000年以《臥虎藏龍》榮獲DGA長片導演獎；2005年以《斷背山》獲得奧斯卡 最佳導演獎，成為第一個獲得奧斯卡最佳導演獎的亞裔 導演。他的其他導演作品包括《少年Pi的奇幻漂流》、《理智與情感》、《冰風暴》、《浩克》、《飲食男女》和《雙子座男人》。