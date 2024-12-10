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南加男地產投資設局 騙長者1700萬 獲刑15年

橙縣訊
橙縣一名男子因參與房地產投資詐騙案，誘騙至少五名年長投資者，並非法籌集超過1700萬美元(ChatGPT生成）
橙縣一名男子因參與房地產投資詐騙案，誘騙至少五名年長投資者，並非法籌集超過1700萬美元(ChatGPT生成）

聯邦司法部於12月9日宣佈，橙縣一名男子因參與房地產投資詐騙案，誘騙至少五名年長者，並非法籌集超過1700萬美元，被判處15年聯邦監禁。

根據司法部新聞稿，45歲的柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）居民巴伯（Brett Barber）與共犯、65歲的沙加緬度居民齊默爾（Louis Zimmerle），向投資者承諾高達10%的回報，卻涉及虛假的房地產交易。據當局披露，巴伯在2019年5月至2021年10月期間，參與了兩起詐取受害者財產和資金的騙局。

第一起案件中，巴伯作為新港灘（Newport Beach）公司BNZ Capital One LLC的共同所有人，虛假聲稱公司從事房地產項目買賣及翻修業務。他與齊默爾及其他共犯向投資者「保證」可獲得8%至10%的回報，並可能獲得額外獎金。他們甚至謊稱投資者的資金受到聯邦存款保險公司（FDIC）保障且「安全無虞」。檢方指出，「至少五名BNZ Capital的投資者是年長且脆弱的受害者，因此遭受了重大損失。」

在得知BNZ Capital遭到調查後，巴伯於2021年1月成立了Nation American Capital（簡稱NAC），並以與BNZ相同的手法展開第二輪詐騙活動。 2021年10月，巴伯在一次針對NAC的臥底行動中，與一名假裝為潛在投資者的臥底探員見面。他向該探員謊稱新公司已運營超過20年，擁有拉古那灘（Laguna Beach）的10塊土地，並在新港灘購置房產並改建為四戶住宅。

檢方表示，該計劃造成了350萬美元的損失，巴伯個人從中獲取近40萬美元。2021年10月，巴伯被聯邦大陪審團起訴，並在保釋期間的2023年1月違反釋放條件後失蹤。同年3月，巴伯在聖塔克魯茲縣（Santa Cruz）被捕，隨後被送往洛杉磯羈押至今。洛杉磯聯邦檢察長埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，「這名被告通過一場詐騙投資計劃，從受害者包括從年長者的退休基金中榨取數百萬美元自肥」。

巴伯於2023年10月認罪，承認兩項電信詐騙和一項藐視法庭罪，並於2024年12月8日被判處181個月的聯邦監禁。此外，法院已將賠償聽證會安排在2025年1月9日進行。

檢方指出，「雖然BNZ Capital確實購買了一些房地產，但並未採取任何措施來開發地塊，也未通過翻修房地產賺取利潤。相反，BNZ主要用投資者的資金支付給巴伯、齊默爾及其他涉案人員，並用於購置供巴伯和齊默爾居住的房產。一部分資金則用來償還早期投資者。」

當局表示，巴伯、齊默爾及其共犯將受害者的近1400萬美元轉入BNZ Capital，其中巴伯個人挪用了約300萬美元。聯邦地區法官萊特（Otis Wright）在宣判時說道，「儘管沒有流血，但郤是實質的暴力行為。巴伯明知道這些人正處於暮年，卻依然奪走了他們的一切。」

共犯齊默爾於2022年1月承認一項電信詐騙罪，被判處五年緩刑，罰款1萬美元，並被要求支付近70萬美元的賠償金。

投資 房地產 司法部

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