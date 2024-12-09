悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

南加 柯汶那（Covina）8日發生狗攻擊並咬死人悲劇，一名五歲華裔女童在自家後院受兩隻大型家庭狗攻擊，頭部和軀幹嚴重受傷，因傷勢過重，緊急送醫一個多小時後宣布不幸死亡。

家庭狗突然咬人事件，發生在Palomino Dr 2500號街區，該社區有門禁。負責本案調查的洛杉磯 縣警局凶案調查組警探Steven De Jong表示，狗發動攻擊時，小女孩父親也在場，當時父親和女兒都在後院，父親走在前面，突然發現走在後面的女兒被兩隻家庭飼養多年的狗攻擊，父親馬上衝上去保護女兒，跳到孩子前面試圖拉開狗，但兩隻狗惡性大發，持續攻擊。

ABC 7電視台直升機畫面顯示，案發後屋主協助警方將狗送上警車。（ABC 7） ABC 7電視台直升機畫面顯示，事發後男、女屋主互相安慰。（ABC 7）

攻擊事件發生後，小女孩被迅速送往附近醫院搶救，警方和動物控制中心工作人員也趕到現場。De Jong表示，孩子的父親告訴警方，他們院子裡共有四隻狗，發動進攻的是一隻羅威納犬（Rottweile）和一隻羅威納犬-威瑪獵犬（Rottweiler-Weimaraner）混種，這兩條狗分別為十歲和六歲。據悉該住宅還有另外兩條狗，也是由屋主養大，而受攻擊的小女孩，從小就一直和這些狗玩耍，彼此非常熟悉。事發後，四隻狗全部被洛杉磯縣動物控制中心接收拘留。

世報記者9日上午前往案發地點，門衛謝絕媒體進入採訪。但鄰居表示，發生不幸事件的家庭，去年夏天才搬來此地居住，平常經常聽到他們家傳來狗叫聲，但直到悲劇發生，才知道主人養了這麼多條狗。一位鄰居表示，這戶人家的狗有一次突然衝到她家院子，所幸沒有傷人，當時主人很快將它們叫回去，沒想到這次狗攻擊自家小主人，真是悲劇。

根據停靠在該戶住家車道前的汽車車牌，發生悲劇的戶主大概率是陳姓華人 。