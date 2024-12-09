受沙門氏菌污染 多超市黃瓜 好市多雞蛋等召回

好市多販售的「Kirkland Signature有機牧場放養雞蛋」因疑受沙門氏菌污染而被召回。（FDA）

近日，聯邦食品與藥物管理局（FDA ）緊急召回多款食品，包括好市多 售賣的一款熱門雞蛋，原因均為疑受到沙門氏菌污染。

PAM PAK牌整只新鮮黃瓜（Whole Fresh American Cucumbers ）被列入召回名單，該產品在美國多州，包括加州 、亞利桑那州、德州、密歇根州和蒙大拿州等均有銷售。產品代碼為UPC 8 25401070106。消費者應立即銷毀相關產品，並清潔其曾接觸的表面。

此外，SunFed牌黃瓜（Whole cucumbers）也被緊急召回。SunFed公司已聯繫所有直接買家告知召回事宜。該產品在全美多州，包括加州、紐約州、佛州、德州和華盛頓州等均有售。消費者應立即將該產品銷毀，並徹底清潔存放區域以防污染擴散。

沃爾瑪販售的Marketside牌鮮切黃瓜片（Fresh Cut Cucumber Slices）也因沙門氏菌污染風險被召回。該產品在德克薩斯州的34家沃爾瑪商店銷售，產品代碼為PLU 62969。消費者被建議立即銷毀召回產品，並清潔和消毒可能接觸到產品的表面，以減少交叉污染風險。

除此之外，紐約的Handsome Brook Farms農場自願召回近1萬1000盒其生產的「Kirkland Signature有機牧場放養雞蛋」。該產品可能受沙門氏菌污染，食用後可能在12至72小時內出現腹瀉、發燒、腹部絞痛等症狀，病程通常持續4至7天。五歲以下兒童、老年人及免疫系統弱者感染風險較高。這款商品在阿拉巴馬州、喬治亞州、北卡、南卡和田納西州的25家好市多門店有售。該產品代碼為9661910680，消費者可將產品退回原購買門店以獲得全額退款。