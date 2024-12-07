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南加盜賊假扮園丁 光天化日抱走保險箱

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南加盜賊假扮園丁 光天化日抱走保險箱

庫卡蒙加牧場市訊
兩名盜賊假扮成園丁，盜走保險箱。（KTLA電視台）
兩名盜賊假扮成園丁，盜走保險箱。（KTLA電視台）

近日，南加聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）發生一起盜竊案，兩名竊賊化身園丁，從被竊房屋內部打開門，抱走一個大保險箱。

據KTLA電視台報導，5日下午約4時22分，兩名裝扮成園丁的蒙面男子，將一輛黑色休旅車停在Stoneview路一棟住宅的車道上，第一名嫌疑人下車將車子後備箱打開；與此同時，車庫門緩緩升起，裡面出來另一名「園丁」，抱著一個半人高的保險箱，兩人將保險箱抬進後備箱。這一過程被屋主監控記錄。

一名匿名鄰居告訴KTLA，「我相信他們事先對這裡進行了踩點。因為他們動作很快，對這裡很熟悉，進出房屋很迅速。」這名鄰居表示，兩名盜賊開的車是黑色馬自達（Mazada），他以前沒見過。

另一名鄰居Edgar Sumpter表示，他住在這裡近16年，過去幾年盜竊案時有發生。目前少不清楚前幾次盜竊案的盜賊是否與這起盜竊案盜賊相同。

在得知這起盜竊案後，附近鄰居表示擔憂。一位匿名鄰居表示，「我想讓大家知道這起盜竊案，因為我害怕他們會再次作案。」Edgar Sumpter說，「我會比平常更加注意，因為他們已經盜竊了一戶，很可能會再盜一戶。」

民眾若有線索，可致電聖伯納汀諾縣警局：909-884-0156。

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