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號稱可回收的星巴克塑膠杯 大多進了垃圾場

編譯胡立宗／即時報導
KCAL電視台記者將可追蹤的杯具丟進回收垃圾桶，事後卻發現它們根本沒進回收廠。（KCAL電視台）
KCAL電視台記者將可追蹤的杯具丟進回收垃圾桶，事後卻發現它們根本沒進回收廠。（KCAL電視台）

星巴克（Starbucks）是全美最大幾家使用一次性可回收塑膠杯的企業之一；但當它們號稱免洗餐具或塑膠製品百分之百可以回收之際，是不是就真的都有回收再利用了？洛杉磯KCAL電視台調查團隊的發現明顯相悖。

美國人製造的塑膠垃圾每年達970億磅，很大一部分來自免洗杯。星巴克等店家使用的杯具，雖然說是百分之百可回收，技術上也真的可回收，但是出了店門之後，所謂的回收商卻往往將塑膠製品送往轉運站，甚至直接進了掩埋場，實際送到回收廠的少之又少。

KCAL與兩名橙縣的環保人士合作，先是觀察南加地區的塑膠杯最終到了哪裡，然後傾CBS電視台之力，對美國18個城市展開追查，確實發現可回收塑膠真實回收量少的驚人。

橙縣的Susan Keefe原本是科技廠商的主管，Jan Dell是個退休的化工師，她們兩人今年以來對星巴克的回收杯流向展開私人調查，方法是在回收杯內加上追蹤器，然後跟隨垃圾車看它們最終去了那裏，雖然單獨追蹤難免丟，但最後還是發現了幾個去處。

最糟的終點是垃圾掩埋場，不只是橙縣的，還有其他四州。KCAL記者加入追蹤後，納入東洛杉磯、好萊塢、比佛利山等地的星巴克，發現丟進回收桶的塑膠杯，只是先被送到十幾哩外太陽谷（Sun Valley）的資源轉運站。

但美其名為資源轉運站，其實也只是把有用的、能回收的東西撿選出來，不要的依然送進垃圾場。

化工師 Jan Dell說，絕大多數的塑膠都不可回收，因為根本沒有回收廠要收它們，因為這種材質的塑膠杯一經擠壓碎裂，就會產生有毒物質，全美真正回收的塑膠也不超過5%。

太陽谷的資源轉運站Athens的正式回應是，收到的杯具都是可回收的，但拒絕告知KCAL News到底如何回收。

CBS News將調查範圍擴大到18個城市的57家星巴克，發現了36處蒐集點，其中只有四個是貨真價實的回收廠。13個一樣是所謂的資源轉運站，5個是焚化爐，14個是垃圾掩埋場。

不過當CBS News將此事告知星巴克負責產品管控的副總Amelia Landers後，她卻十分驚訝地表示，「我們完全無法接受這種情況」，因為星巴克的杯子本來就是可以回收的，但最後被人這樣處理「真的非常令人失望」。但她也說，出了店門後的大環境不是星巴克能夠獨力改善的。

KCAL電視台記者在可回收塑膠杯內加裝GPS追蹤器。（KCAL電視台）
KCAL電視台記者在可回收塑膠杯內加裝GPS追蹤器。（KCAL電視台）

星巴克 橙縣 洛杉磯

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