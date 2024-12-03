中國籍非法移民被控走私軍火至朝鮮 經香港轉運

南加州中國藉男子走私軍火和違禁品至北韓。（取自司法部網頁）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一名中國籍男子3日因涉嫌走私軍火、彈藥至朝鮮，於3日被美國司法部 起訴。

司法部3日消息，這名男子是41歲的安大略市居民溫勝華（Shenghua Wen，音譯），涉嫌違反國際緊急經濟權力法案（Emergency Economic Powers Act），重罪，可能被判20年的聯邦監禁。溫勝華通過將武器、彈藥及其他軍用物品通過貨運箱從南加州長堤市（Long Beach）發出，途徑香港，最終被運往朝鮮。

溫勝華是中國籍非法移民 ，他早年留學美國，失去身分後非法滯留美國。他於3日早上被捕，預計在當天下午在洛杉磯中心的聯邦法庭首次過堂，並在未來幾周持續過堂，進行法律程序。

根據檢方在11月26日與訴狀一起發布的宣誓書（affidavit），溫勝華夥同他人，將武器、彈藥和其他出口管制技術偽裝成普通貨物出口至朝鮮，這不僅違反了聯邦法，還違反了美國對朝鮮的制裁。

執法人員在8月14日對溫勝華住處的搜索中，繳獲兩台打算運至朝鮮的軍用設備：一個是化學威脅物檢查裝置（chemical threat identification device），一個是手持寬帶接收器，該儀器可以用來檢測竊聽裝置。9月6日，執法人員截獲約5萬圈9毫米彈藥，溫勝華表示這些彈藥原本要運往朝鮮。

溫勝華手機中的內容顯示，在2023年12月，溫勝華從南加州長堤市走私貨物至朝鮮。手機中還有他在今年年初與同夥討論運送軍用等級的設備至朝鮮。其中包括溫勝華拍攝的走私違禁品。在2024年1月至4月間，溫勝華發電子郵件和手機短信給美國本地的中間商，討論獲取一個民用飛機的發動機。溫勝華的蘋果手機中還有雙方對發動機和飛機討價還價的記錄。

司法部新聞稿提到，溫勝華是在美國滯留的非法移民，沒有持有武器彈藥的權利，他也沒有出口軍火武器的合法執照。