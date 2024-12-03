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在LAX轉機失蹤的夏威夷女子 其實越境去了墨西哥

洛杉磯訊
洛杉磯市警方表示，此前失蹤的小林自願前往了墨西哥。（ABC7電視台）
洛杉磯市警方表示，此前失蹤的小林自願前往了墨西哥。（ABC7電視台）

日前在洛杉磯轉機的夏威夷茂宜島（Maui）女子消失案有了新進展。洛杉磯市警局2日下午召開記者會表示，有監控捕捉到消失女士小林（Hannah Kobayashi）跨境進入墨西哥，沒有受到傷害。警方目前將該其定為「自願性失蹤人口」。

今年30歲的小林11月8日從夏威夷飛抵洛杉磯國際機場。小林家人稱，她原本計畫當天在此轉機前往紐約探望阿姨。但是小林她並沒有登上前往紐約的航班，而是當晚在洛杉磯機場度過。之後幾天，小林被目擊往返洛杉磯The Grove購物中心和洛杉磯國際機場數次，曾於機場一名票務人員交談，但始終未登機。她還被目擊與陌生人在一起、乘坐地鐵等。此後小林去向成迷。她的眾多家人朋友趕到洛杉磯尋找她的身影。其父親萊恩小林在洛城尋人十幾天後，24日凌晨被發現在機場附近跳樓自殺。

洛市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）2日召開記者會公布此案的調查結果。他表示，11月12日，夏威夷女子小林從洛杉磯聯合廣場乘車至San Ysidro，並從這裡徒步穿越國界線，去往墨西哥。麥唐諾表示，「她自己一個人，拿著行李，看起來沒有受傷害。」警方表示小林此前表示要與現代社會隔絕，警方不認為她進入墨西哥時帶著手機。麥唐諾強調，警方「沒有確定發生任何犯罪行為。」

小林的家人此前表示，他們與小林的最後交流是小林發來的奇怪短信。其中包括一條稱她很害怕，有人可能在偷她的錢和身分。

不過麥唐諾堅稱沒有證據顯示存在犯罪行為。警方表示，他們已經找到那名曾於小林在一起的陌生人，此人沒有任何犯罪嫌疑。麥唐諾表示，小林並沒有「錯過」去紐約的航班，而是「出於未知原因」選擇沒有登機。他說，小林的行李原本已經抵達紐約，她要求將行李轉回洛杉磯。有監控顯示，在前往墨西哥之前的11日，她在洛杉磯國際機場提行李。

麥唐諾表示，經過地方、聯邦執法部門的合作和努力，「目前未找到小林被販賣或是犯罪行為受害者的證據。她也不是任何犯罪行為的嫌疑人。此外，調查人員了解到，在小林離開茂宜島之前，表達了想要與現代社會隔絕的意願。」

麥唐諾表示，「我們的責任是確保小林的人身安全，我們敦促小林女士聯絡家人，執法部門或者美國使館大使，讓我們知道她是安全的。她有權保持隱私，我們尊重她的選擇，但我們也理解愛她的人的擔憂。一個簡單的短信可以讓關心她的人安心。」

洛杉磯國際機場 墨西哥 夏威夷

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