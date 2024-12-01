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好市多商品試用員可獲價值2500元回饋 本月中截止申請

編譯陳盈霖╱即時報導
數位幸運的好市多顧客將有機會被選中，以數千元酬勞適用該零售商熱門商品。（Costco臉書）
數位幸運的好市多顧客將有機會被選中，以數千元酬勞適用該零售商熱門商品。（Costco臉書）

太陽報報導，數位幸運的好市多（Costco）顧客將有機會被選中，以數千元酬勞試用該零售商熱門商品。線上博弈網站Online-casinos.com推出一項名為「科克蘭甜蜜生活挑戰賽」（Kirkland Signature Sweet Life Challenge），將選出兩名獲勝者參與。

參賽者必須年滿18歲，並於本月15日前提交申請。獲勝者將可獲得價值1500元好市多禮卡，用於購買柯克蘭商標產品，並在社群媒體發布真實的使用心得。活動結束後，兩名優勝者還可獲得該博弈網站提供的1000元額外獎金，及一年的好市多黑鑽卡（Executive）會員。

而根據近期消息顯示，好市多這家大宗商品零售商將於未來幾周內改變商品陳列布局。今年夏天，好市多高層曾透露其零售店將不再全年銷售書籍，根據紐約時報，此一政策將於明年1月正式生效。高層表示，未來只會在每年9月至12月期間銷售書籍，讓會員能在感恩節（Thanksgiving）和聖誕節（Christmas）購買書籍作為禮物。

儘管有些門市仍會不定期銷售書籍，但該政策實施後，書籍將不再成為全年固定銷售的品項。目前阿拉斯加（Alaska）和夏威夷（Hawaii）的好市多門市已撤下書籍，該政策將逐步推行至全國。

然而，根據Publisher's Weekley報導，未來仍會有約100家好市多門市可能會全年銷售書籍，對此好市多尚未發表評論。一些書籍愛好者坦言，慶幸身邊還有Barnes & Noble書店可供選擇。也有顧客擔憂，像好市多這樣的零售商賣書的時代恐成為歷史。

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