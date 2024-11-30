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聖地牙哥青年文化大使 感恩節送溫暖難民家庭

聖地牙哥訊
諮詢導師柳靜娟(前排左一)、韓佩臻(前排右二)、講師王家楓(前排右一)及助理導師汪凡喜(後排左一)帶領FASCA聖地牙哥分會青年文化大使攜手回饋社區。（橙僑中心）
諮詢導師柳靜娟(前排左一)、韓佩臻(前排右二)、講師王家楓(前排右一)及助理導師汪凡喜(後排左一)帶領FASCA聖地牙哥分會青年文化大使攜手回饋社區。（橙僑中心）

感恩節前夕，海外青年文化大使協會聖地牙哥分會 (FASCA-SD) 成員11月27日齊聚St.Dunstan’s教堂，參與HECR組織的志工服務，提供當地難民家庭援助，為這個感恩與回饋的季節增添溫暖關懷。

諮詢導師韓佩臻當天先介紹HECR的發展背景、資源來源、核心價值與使命，以及透過提供食物、家具等生活必需品，支援當地難民家庭。HECR的關懷精神與服務理念深深契合台灣文化「傳遞溫暖」與「以禮相待」的價值觀。

青年文化大使們在任務分配後，便投入各項工作。他們負責搬運捐贈的食物，按不同家庭規模進行分配，並協助將物資送到負責派送的志工手中。令人印象深刻的是，每個難民家庭的規模差異甚大，其中甚至有14人的大家庭需要特別準備所需物資。所有青年文化大使賣力分工合作，默契十足， 全心投入，因為他們深知這些努力將直接改善許多家庭的生活。

工作結束後，成員們進行總結與反思。青年文化大使們提到，任務雖然繁重，但在迅速適應後，仍能在合作中以最高效率完成，為此感到無比自豪。他們也強調，活動充滿生產力與正能量，展現了FASCA團隊的凝聚力與行動。在感恩節日氣氛中，更讓人深刻感受到回饋社會的意義。

活動企劃韓承太表示，這次讓他深刻體會到團隊合作與適應能力的重要性。一開始有些令人手忙腳亂，但看到大家齊心協力，共同完成這麼有意義的事情，真的令人感動。這也再次提醒大家作為FASCA成員所堅守的價值—熱忱服務、傳遞善意。這次志工服務不僅提供青年文化大使們參與社區的機會，也讓成員們有機會實踐領導與服務的核心價值。在感恩的季節裡，讓大家用最佳的方式，對社會表達感恩，並向需要幫助的人伸出援手。

活動最後，團隊合影留念，每一張笑臉都代表著關懷社區的熱忱，以及團隊共同凝聚的良善力量。

青年文化大使們與社區志工一起分派食物、支援當地難民家庭。（橙僑中心）
青年文化大使們與社區志工一起分派食物、支援當地難民家庭。（橙僑中心）
FASCA聖地牙哥分會成員11月27日齊聚 St. Dunstan’s 教堂，參...
FASCA聖地牙哥分會成員11月27日齊聚 St. Dunstan’s 教堂，參與Helping Empower Community Refugees的感恩節志工服務。（橙僑中心）

感恩節 聖地牙哥

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