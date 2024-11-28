加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

爾灣楊先生27日去當地好市多購物，卻發現雞蛋貨價「空空如也」。（楊先生提供）

在年底節假日之際，民眾餐桌上的重要食材之一：雞蛋 ，可能要面臨大缺貨了。由於禽流感 在散養雞農場的爆發，包括加州 在內的美國多州目前都面臨雞蛋短缺。有南加華人反應，部分好市多出現蛋慌。

家住橙縣爾灣（Irvine）的楊先生，27日晚去當地好市多購買節日食材、物品，結果卻發現好市多冷凍庫的雞蛋貨價「空空如也」，一顆雞蛋都沒有。他說，不論是散養雞蛋還是普通雞蛋，都沒有了。「不知發生了什麼事」。

原來，美國多個州的散養雞農場爆發高病原性家禽流行性感冒（HPAI，即禽流感），導致加州等地的超市雞蛋短缺。根據CBS News新聞網報導，特別是那些要求散養雞生蛋（cage-free）的州，受影響最大。根據統計，美國3億下蛋母雞中，40%是散養母雞。近日的禽流感爆發病例中，有60%存在散養雞農場。

美國雞蛋協會（American Egg Board）主席兼執行長Emily Metz說，「在長達兩個月的禽流感疫情後，加州、猶他州、俄勒岡州、華盛頓州出現雞蛋荒，特別是那些要求只能散養雞生蛋的州」。她表示，Whole Foods和Trader Joe's均出現雞蛋短缺現象。在最近的一場禽流感疫情中，加州寇恩（Kern County）超過100萬隻產蛋母雞受影響。上周，亞利桑納州Pinal縣超過79萬母雞，因感染禽流感被殺死。

根據美國農業部經濟研究統計，在禽流感疫情平息一段時間後，今年10月中旬再次爆發，導致280萬隻雞死亡。今年10月的雞蛋產量同比去年下降2.6%，預計今年總產量較去年下降1%。

禽流感導致雞蛋短缺，同樣也使雞蛋價格上漲。專家預計，2024年冬天至2025年雞蛋價格會居高不下。雞蛋價格與其他商品一樣，隨市場供需進行調整。根據諮詢公司尼爾森（Nelson），今年美國民眾對雞蛋的需求量較為平穩，但美國雞蛋協會表示，美國民眾對雞蛋的需求連年上升，已經連續20個季度上漲。尼爾森表示，「我們看到雞蛋價格隨禽流感的爆發與退散走高走低，如今禽流感是影響雞蛋價格的最大因素」。

美國目前雞蛋平均價格為一打3.37美元，比去年同期增長30%，但比2023年1月時的4.82元低。但是美國部分地區雞蛋價格偏高。例如上周在加州，一打白皮散養雞蛋價格為5.26元，相較去年同期的2.81元有大幅上漲。